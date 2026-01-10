Sobota10. január 2026, meniny má Daša, zajtra Malvína

Diaľnica D2 smerom do Česka je pri hranici prejazdná len v jednom pruhu

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
TASR

BRATISLAVA - Diaľnica D2 je v smere do Českej republiky pred hraničným priechodom Brodské pre nehodu prejazdná len v jednom pruhu. Bratislavská krajská polícia na to upozornila na sociálnej sieti.

„Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s požiarom motorového vozidla, ktorý sa stal na diaľnici D2 smer Česká republika, kilometer 0,7 za úrovňou obce Kúty, pred hraničným priechodom Brodské,“ priblížili policajti. V úseku je blokovaný pravý jazdný pruh.

 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Polícia preto apeluje na vodičov, aby v tejto oblasti zvýšili svoju opatrnosť a rešpektovali pokyny polície.

