Diaľnica D2 smerom do Česka je pri hranici prejazdná len v jednom pruhu

BRATISLAVA - Diaľnica D2 je v smere do Českej republiky pred hraničným priechodom Brodské pre nehodu prejazdná len v jednom pruhu. Bratislavská krajská polícia na to upozornila na sociálnej sieti.
„Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s požiarom motorového vozidla, ktorý sa stal na diaľnici D2 smer Česká republika, kilometer 0,7 za úrovňou obce Kúty, pred hraničným priechodom Brodské,“ priblížili policajti. V úseku je blokovaný pravý jazdný pruh.
Polícia preto apeluje na vodičov, aby v tejto oblasti zvýšili svoju opatrnosť a rešpektovali pokyny polície.