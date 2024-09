Spor v KDH! Majerský hodil cez palubu vlastnú poslankyňu: Verejná kritika, do konfliktu sa zaplietol aj Štefanec

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Kritika prišla nečakane z vlastných radov. Poslankyňa za KDH Martina Holečková predstavila návrh zákona týkajúci sa Trestného poriadku, no ten sa nestretol s podporou. Nie však z radov koalície, ako by sme mohli očakávať, ale výhrady má paradoxne vedenie jej vlastnej strany. Predseda KDH Milan Majerský potopil svoju poslankyňu v priamom prenose.

Holečková navrhla, aby rozhodnutie o prerušení výkonu trestu odňatia slobody na základe návrhu ministra spravodlivosti bolo povinne preskúmané súdom. Argumentovala okrem iného aj tým, že sa inšpirovala v susednej Českej republike a zákon tiež konzultovala s viacerými trestnými právnikmi. Parlament mal o zákone rokovať na septembrovej schôdzi. Poslankyňa však narazila na odpor a kritiku. Tá paradoxne prišla z vlastnej strany a ešte k tomu aj verejne. Predseda KDH Milan Majerský totiž označil návrh za neodborný a nekompetentný. "Ctíme si aj odbornosť a kompetentnosť a v tomto prípade sa mi nezdá, že tento poslanecký návrh poslankyne Holečkovej by bol odborný a kompetentný. Ak by mal byť poškodený čo i len jeden občan, na ktorom sa vykonal justičný omyl alebo nespravodlivosť, budeme to pokladať za neodborné a nekompetentné," povedal šéf KDH.

Do parlamentu som predložila zákon, aby minister spravodlivosti nemohol sám od seba prepúšťať právoplatne odsúdených... Posted by Martina Holečková on Tuesday, September 10, 2024

Možnosť rozhodnúť o prerušení výkonu trestu by mala podľa neho zostať v rukách ministra spravodlivosti, nehľadiac na to, že ju minister Boris Susko (Smer-SSD) zneužil pri prípade Dušana Kováčika. Majerský tiež poukázal na to, že kompetenciu použili aj predchádzajúci ministri. "Pri justičných omyloch je to záchrana človeka, ktorý je nespravodlivo odsúdený," dodal. Podpredseda KDH Viliam Karas doplnil, že doteraz sa táto kompetencia osvedčila ako brzda na odstraňovanie zjavných chýb, ktoré nezasahujú do rozhodovania súdov. Nemyslí si, že pre jeden prípad treba odstrániť túto kompetenciu ministrov.

Štefanec hovorí o hanbe

Na netradičnú situáciu zareagoval Holečkovej stranícky kolega Ivan Štefanec, ktorý sa jej zastal. Bývalý europoslanec v súvislosti s krokom Majerského hovorí o hanbe. „Milý súčasný predseda KDH, keď už je príťažou aj konštruktívny návrh vlastnej poslankyne. Obrovská hanba, ak je pre predsedu ´opozičnej´strany prednejší smerácky minister ako nezávislé súdy,“ odkázal Štefanec.