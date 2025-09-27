STAČILO! Štefanec odchádza z KDH: Kritizuje podporu Smeru a pokrytectvo

BRATISLAVA - Ivan Štefanec sa rozhodol ukončiť členstvo v KDH. Dôvodom je hlasovanie hnutia so Smerom-SD, kritizuje pokrytectvo. Znamenalo to pre neho poslednú kvapku.
V piatok parlament schválil zmeny Ústavy SR. Vládnej koalícii tomu dopomohlo 9 poslancov KDH z jedenástich. Členovi KDH Štefančíkovi týmto pretiekol pohár a z hnutia po desiatich rokoch odchádza.
"Stačilo. Priatelia, dnes som sa rozhodol ukončiť svoje členstvo v KDH. Posledným dôvodom bola pomoc poslancov KDH Smeru pri odvedení pozornosti od poklonkovania masovému vrahovi a od ekonomického a morálneho ničenia Slovenska," oznámil bývalý europoslanec Štefanec na sociálnej sieti.
archívne video
"Žijeme v dobe, kedy sa rozhodujeme, či budeme chrániť život a žiť podľa pravidiel v európskom priestore, alebo sa budeme pokrytecky tváriť, že nám ide o tieto hodnoty a pritom napomáhať gaunerom pri ekonomickom a morálnom úpadku Slovenska schádzaním z európskej cesty. Pre mňa je táto voľba jasná," dodáva Štefanec.
Tvrdí, že odchádza s pocitom, že dal KDH viac ako dostal a poďakoval sa za všetku podporu. "Aj mnohým priateľom v KDH, ktorí vždy za mnou stáli a ktorým som naďalej otvorený ľudsky pomáhať. Tak ako všetkým ľuďom, ktorí o to majú záujem. Na Slovensku mi záleží a budem sa naďalej vyjadrovať slobodne a presadzovať slobodu, demokraciu a rovnosť pre všetkých," konštatoval na záver a poďakoval sa za pochopenie.
Z hnutia pred rokom odišla aj poslankyňa Martina Bajo Holečková. Uviedla, že nedokáže pôsobiť v strane, ktorej prestáva rozumieť a ich pohľady sa rozchádzajú. Politickú budúcnosť si našla v SaS.
Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Pribudne do nej i zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal. Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.