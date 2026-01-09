Polícia žiada o pomoc: Ide o krádež v bratislavskom obchodnom centre

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Bratislavskí policajti žiadajú verejnosť o pomoc pri objasňovaní krádeže v priestoroch obchodného centra na ulici Mlynské nivy z 1. novembra 2025. Páchateľ mal poškodenej žene z nákupnej tašky prevesenej cez rameno odcudziť peňaženku s hotovosťou, dokladmi a platobnou kartou, s ktorou viackrát neoprávnene platil. Informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Ku krádeži malo dôjsť 1. novembra medzi 9.20 a 9.40 h. Bratislavská polícia vyzýva občanov, ktorí majú informácie k totožnosti muža na fotografiách, ktoré zverejnila na sociálnej sieti, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)