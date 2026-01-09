Robert Kaliňák avizuje zmeny týkajúce sa ochrany pred dronmi

BRATISLAVA - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) avizuje, že sa budú pripravovať zmeny týkajúce sa ochrany pred narušením vzdušného priestoru menšími dronmi. Uviedol to po piatkovom rokovaní vládneho kabinetu. Myslí si, že treba, aby štát vedel reagovať na dronové útoky v čase mieru. Avizoval predloženie uznesení, ktoré budú SR zaväzovať pripraviť postup.
„Veľa krajín má v ústave v zásade zakotvené, že ozbrojené sily nastupujú a používajú svoje zbrane predovšetkým vo vojnovom stave a v čase vojny. To však nepočíta s ohrozeniami, akými sme nedávno boli svedkami aj v Poľsku, a preto treba byť pripravený na takúto možnosť, aby ozbrojené sily mohli reagovať na narušenie našich vzdušných priestorov aj prostriedkami netypickými, teda menšími dronmi,“ poznamenal.
Kaliňák avizoval, že o téme ochrany protivzdušnej obrany sa bude rozprávať aj s vrchným veliteľom spojeneckých síl NATO v Európe Alexusom Grynkewichom. Ten má prísť na budúci týždeň do Bratislavy. Baviť sa budú aj o operácii NATO Eastern Sentry (Východná stráž) zameranej na posilnenie obrany východného krídla NATO.