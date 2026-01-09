Šutaj Eštok nemá detaily zmien zákona o katastri: Drucker vidí pokuty ako vysoké

BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nemá detaily k predloženému návrhu novely katastrálneho zákona. Podobne sa vyjadril aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Zákon pritom prešiel vládou ešte v decembri. Druckerovi sa zároveň desaťtisícové pokuty ukotvené v legislatíve nezdajú primerané. Šéf envirorezotu Tomáš Taraba (nominant SNS) si nemyslí, že je možné občanov pokutovať za poukázanie na nezákonný stav. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) zmenu zákona vidí ako ochranu občanov. Ministri to uviedli pred piatkovým rokovaním vlády.
Médiá či mimovládne organizácie podľa Takáča naďalej budú môcť kontrolovať majetky politikov. Na výhrady, že o tom nebudú pod hrozbou pokuty môcť informovať, uviedol, že „nechceme robiť to, čo si želáte vy“. Legislatívne zmeny považuje za ochranu obyvateľov. „Aby nedochádzalo ku skupovaniu pozemkov zahraničnými subjektami. A každý, kto si chce pozrieť nejaký pozemok, si ho môže pozrieť, ale zaplatí. A myslím si, že v rámci konsolidácie je to veľmi dobré opatrenie,“ uviedol.
VIDEO
Minister vnútra argumentoval bezpečnostnou situáciou na Slovensku. Vyberanie poplatkov za prezeranie katastra či upozornenie majiteľa na záujem o jeho parcelu je podľa neho bežné aj v západných krajinách. „Nevidím na tom absolútne nič zlé,“ vyhlásil. Na otázku, či majú byť zavedené pokuty za vyhodnocovanie majetkových pomerov z údajov z katastra, neodpovedal. Vyhlásil, že politici majú majetok zverejnený v majetkových priznaniach. Verejnosť sa v minulosti však dozvedela o viacerých prípadoch nepriznania nehnuteľnosti.
VIDEO
Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje
Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že podľa novely katastrálneho zákona smerujúcej do parlamentu by bolo zakázané využívať údaje z katastra na posudzovanie majetkových pomerov. Za porušenie takéhoto zákazu by hrozila pokuta pre fyzické osoby 10.000 eur a pre právnické osoby 50.000 eur. Vláda návrh schválila 17. decembra 2025. Rokovať by teraz o ňom mal parlament.