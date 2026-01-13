Ústavný súd odmietol sťažnosť Šutaja Eštoka proti rozsudku v kauze čurillovci

BRATISLAVA - Ústavný súd (ÚS) SR odmietol ústavnú sťažnosť ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) proti vlaňajšiemu „kontumačnému“ rozsudku Mestského súdu Bratislava IV v spore so skupinou policajtov nazývanou čurillovci. Vyplýva to z informácií, ktoré ÚS SR zverejnil vo svojej tlačovej správe.
archívne video
ÚS SR o tom rozhodol v senáte zloženom z predsedu Miroslava Duriša a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara na neverejnom zasadnutí v piatok 9. januára. Šutaj Eštok sa musí na základe rozsudku Mestského súdu Bratislava IV z 10. septembra 2025 policajtom okolo Jána Čurillu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi. Šiestim policajtom má takisto zaplatiť odškodnenie spolu 90.000 eur, trovy konania a úroky z omeškania.
Ako priblížil právny zástupca policajtov Peter Kubina ešte 11. novembra na sociálnej sieti, Šutaj Eštok podľa neho nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral „kontumačne“. Advokát vtedy doplnil, že exekútor ministrovi na účte zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného. Šutaj Eštok na sociálnej sieti vtedy reagoval, že si za svojimi slovami stojí. Pre svoju pracovnú vyťaženosť portál verejnej správy takmer nepoužíva. Súd podľa neho nezaujímali jeho argumenty. Sudcovi vyčíta aj to, že sa ho nesnažil kontaktovať inak.