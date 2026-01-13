Tragédia v ruskej pôrodnici: Úrady vyšetrujú smrť deviatich novorodencov

MOSKVA — Ruské úrady vyšetrujú úmrtie deviatich novorodencov v pôrodnici počas novoročných sviatkov. Zomreli v pôrodnici č. 1 v meste Novokuzneck v Kemerovskej oblasti na juhozápade Sibíri, uviedol v utorok ruský vyšetrovací výbor a potvrdil, že začal trestné stíhanie pre spôsobenie smrti z nedbanlivosti. Informuje o tom agentúra AP.
Väčšina detí sa narodila predčasne s ťažkou infekciou, ktorá sa cez maternicu preniesla medzi matkou a dieťaťom, uviedlo miestne ministerstvo zdravotníctva. „Zo 17 detí v kritickom stave bolo 16 predčasne narodených, vrátane tých s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou. Všetkých 17 malo závažnú vnútromaternicovú infekciu,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Bohužiaľ, deväť detí neprežilo,“ spresnilo ministerstvo. Osem detí je naďalej vo vážnom stave, štyri zostávajú na JIS. Medzi 1. decembrom a 11. januárom sa v pôrodnici narodilo 234 detí.
Miestne ministerstvo zdravotníctva a Rospotrebnadzor (Federálna služba pre dohľad nad ochranou práv spotrebiteľov a ľudským blahobytom) pred niekoľkými dňami spustili kontrolu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bola karanténa po prepuknutí akútnej respiračnej vírusovej infekcie. Guvernér Kemerovskej oblasti Iľja Seredjuk v utorok uviedol, že hlavný lekár nemocnice Vitalij Cheraskov bol počas vyšetrovania odvolaný z funkcie. Virológovia priznali, že umožnili vypuknutie nebezpečnej infekcie s krátkou inkubačnou dobou. Incident vyvolal veľkú pozornosť verejnosti a podnietil diskusiu o bezpečnosti zdravotnej starostlivosti v Rusku a možnej nedbanlivosti personálu.
Zlyhania v ruskom zdravotníctve
Predsedníčka hornej komory ruského parlamentu (Rady federácie) Valentina Matvijenková označila úmrtie detí nielen za nenapraviteľnú stratu pre rodiny, ale aj za „tragédiu pre štát“, ktorý sa v posledných rokoch neúspešne snaží zastaviť klesajúcu pôrodnosť v Rusku. „Z tejto tragédie si musíme vziať všetky správne ponaučenia. Závery musia byť vyvodené na federálnej úrovni. Už sa to nikdy nesmie opakovať,“ uviedla vo vyhlásení.
Ruský kanál Baza na platforme Telegram informoval, že pacientky sa počas uplynulého roka sťažovali na nehygienické podmienky, nedbanlivosť a nekompetentnosť personálu. V roku 2024 bol bývalý zástupca hlavného lekára nemocnice odsúdený na osem rokov väzenia za korupciu, pretože prijal úplatok 258-tisíc rubľov (asi 2740 eur) od dodávateľa zdravotníckych potrieb.