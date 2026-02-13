Koniec nezávislosti médií? PS varuje pred novým úradom SNS: Podľa Jaurovej hrozí Slovensku žaloba od EÚ

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS odmieta novelu zákona o mediálnych službách z dielne koaličnej SNS. Výhrady má okrem iného k tomu, ako má fungovať Národný mediálny úrad a kto v ňom má mať právomoci. Upozorňuje na možný rozpor úpravy s právom Európskej únie (EÚ). Uviedla to poslankyňa Národnej rady SR Zora Jaurová (PS) v stanovisku, ktoré poskytli z mediálneho oddelenia hnutia.
archívne video
„Novela ruší Radu pre mediálne služby v jej doterajšej podobe a vytvára takzvaný Národný mediálny úrad, v ktorom bude celé mediálne prostredie kontrolovať predseda úradu zvolený vládnou väčšinou. Podľa návrhu sa síce rada formálne zachová, no všetky kľúčové rozhodovacie právomoci sa presúvajú na predsedu regulátora. (...) Ide o zásadný prechod od kolektívneho modelu k jednoosobovému rozhodovaniu s extrémnou koncentráciou moci,“ skonštatovala.
Jaurová namietala tiež to, že sa má zvýšiť počet členov rady z deväť na 11, pričom parlament má do 60 dní doplniť nových členov a zvoliť predsedu. „Zvýšenie počtu členov nie je náhoda. Je to mechanizmus, ako si vládna koalícia zabezpečí väčšinu aj v tom, čo z rady ešte zostalo,“ okomentovala. Hovorila o rozpore úpravy s európskym právom. „Ak z kolektívneho orgánu urobíte úrad ovládaný jednou politicky volenou osobou, oslabujete inštitucionálne záruky nezávislosti. Európska komisia už v minulosti jasne uviedla, že zmeny majú smerovať k posilňovaniu nezávislosti, nie k jej oslabeniu. Hrozí nám infringement a ďalšia hanba pred Súdnym dvorom EÚ,“ dodala.
Novelu zákona o mediálnych službách z dielne koaličnej SNS posunul parlament tento týždeň do druhého čítania. Úprava má priniesť transformáciu Rady pre mediálne služby na Národný mediálny úrad. Zachované by malo ostať postavenie tohto orgánu ako tzv. regulátora.