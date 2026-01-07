Extrémny chlad na obzore: Horskí záchranári upozorňujú turistov a lyžiarov na nízke teploty

NÁMESTOVO - Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov hôr vrátane lyžiarskych stredísk na očakávané ojedinelé dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -20 až -21 stupňov Celzia, ktoré má nastať od štvrtka (8. 1.). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre niektoré okresy meteorologickú výstrahu druhého stupňa, ktorá bude platiť do 9. januára. HZS na to upozornila v stredu na svojom webe.
Výstrahu druhého stupňa vydal SHMÚ pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves, ako aj ďalšie okresy v juhovýchodnej oblasti Slovenska. Pre všetky ďalšie okresy, s výnimkou západného Slovenska, je vydaná výstraha prvého stupňa, teda miestami sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -15 až -20 stupňov Celzia.
Podľa SHMÚ kombinácia mrazu a vetra môže spôsobiť omrzliny, lokálne poškodenia kože a podráždenie sliznice dýchacích ciest, čo môže viesť k respiračným ochoreniam. „V prípade, že sa predsa len vydáte do horských oblastí, nezabudnite na správne vrstvenie oblečenia, vhodnú a dostatočne teplú izolačnú vrstvu a pitný režim. Pri nižších teplotách nepociťujeme až tak smäd, no termoska s čajom by v batohu nemala chýbať,“ podotkli horskí záchranári s tým, že alkohol k správnemu pitnému režimu nepatrí, keďže rozširuje cievy, čím dochádza k rýchlejšej strate tepla.