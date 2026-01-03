Má už rok, no bežne sa s ňou nestretneme: Novú hymnu nechce ani Pellegrini! Dôvod vás prekvapí

BRATISLAVA - Už je to rok, čo uzrela svetlo sveta nová štátna hymna, za ktorú ministertva kultúry zaplatilo Oskarovi Rózsovi 45-tisíc eur. Hymna, ktorá zožala veľkú kritiku, sa však hrá málokedy a skôr ju nepočuť. Prezident Peter Pellegrini aj predseda parlamentu Richard Raši prezradili, čo je dôvodom. Čo teraz s hymnou, ktorá prakticky leží v šuflíku?
Nepočuli sme ju na námestiach, kde sa oslavuje nový rok, nepočuli sme ju ani počas začatia schôdze parlamentu, počujeme ju len každý deň o polnoci vo verejnoprávnej televízii. Reč je o novej podobe štátnej hymny, ktorej úpravu ešte v roku 2024 objednalo ministerstvo kultúry pod vedením Martiny Šimkovičovej od Oskara Rózsu. Aj keď sa na námestiach počas osláv príchodu nového roku púšťala hymna, znela pôvodná, ktorú každý z nás dôverne pozná.
Archívne VIDEO Nová verzia hymny oficiálne zaznie na počesť nového roka, hovorí Martina Šimkovičová
Ba čo viac, to, že novú verziu hymny za desiatky tisíc nepoužívajú ani štátni predstavitelia, priznal aj prezident Peter Pellegrini pred novoročnou omšou. „Túto novú verziu, ktorú už máme k dispozícii, my pri oficiálnych aktoch nepoužívame. Nehovorím, že je zlá, ale na tie oficiálne akty, tým svojim spôsobom, ako znie, v akej je tónine, v akom je rytme, sa jednoducho nehodí,“ uviedol prezident Peter Pellegrini. Rovnako sa stará verzia hymny používa aj v parlamente. Informoval o tom portál tvnoviny.sk. „Jednoducho, používame iný aranžmán, ktorý podľa môjho názoru ide viac pod kožu. Je dôstojnejší pri vymenovaní vlády, sudcov atď.,“ dodal Pellegrini.
„Ohľadom používania hymny na to, aby mohla byť používaná iná verzia, by mala zasadnúť nejaká komisia, ktorá povie, či tá nová hymna má rovnaký notový prepis a pokiaľ mám dobrú informáciu, tak túto informáciu ešte nemám,“ skonštatoval predseda parlamentu Richard Raši. Otvára sa tak otázka ohľadom toho, či nová verzia od Oskara Rózsu je v súlade so zákonom o štátnych symboloch a či sa môže používať. „Ministerstvo vnútra stále očakáva písomné zdôvodnenie z Ústavu hudobných vied SAV,“ priznal tlačovú rad rezortu.
Svoje k tomu uviedol aj autor hymny Rózsa. Ten uviedol, že na to, aby sa jeho výtvor používal ako oficiálna hymna, je potrebné splniť viacero podmienok. „Tempo musí byť správne a potom, keď budeme mať istotu, tak potom začnem uvažovať,“ dodal Rózsa. Vzápätí však dodal, že vzhľadom na udalosti spred pár týždňov v parlamente, kedy sa poslanci medzi sebou bili a slovne urážali dúfa, že v pléne nehrá jeho verzia hymny. "To by som sa fakt musel začať hanbiť,“ napísal Rózsa ešte 12. decembra 2025. Jeho verzia pritom hrá každý deň o polnoci na kanáli verejnoprávneho média, zaznela aj na cyrilometodských slávnostiach na Devíne. Bežne sa s ňou ľudia však nestretnú.