Nedeľa4. január 2026, meniny má Drahoslav, zajtra Andrea, Artur

Minister Kaliňák hlási záujem o Národné obranné sily: Prihlásilo sa približne 8700 ľudí, výcvik bude pokračovať

Robert Kaliňák
Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Do Národných obranných síl (NOS) sa doteraz prihlásilo približne 8700 ľudí. Výcvik bude pokračovať aj v roku 2026. Rezort obrany počíta so 4000 vycvičenými ľuďmi. V koncoročnom rozhovore to uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

Minister predpokladá, že v počas roka bude rezort pripravený uspokojiť všetkých záujemcov. „Zvýšili sme zásadne kapacitu výcvikového priestoru Turecký vrch. Budeme pracovať na východe Slovenska, ktorý sme chceli. Cvičíme v Leviciach, na Sliači, budeme budovať ešte Martin. Takže mám pocit, že by sme to mohli nejakým spôsobom dať. Chceme to však centralizovať na čo najmenší počet, pretože počet kvalitných inštruktorov je najpodstatnejší pre dobrý výcvik,“ uviedol Kaliňák. Minister zároveň avizoval aj možnosť opätovne novelizovať zákon, ktorý NOS zriadil. Armádne zálohy majú podľa neho záujem aj o nezamestnaných či iné skupiny ľudí.

NOS zriadil v lete novoprijatý zákon. Sú rozdelené do troch typov armádnych záloh. Operačné zálohy sú určené najmä pre ľudí s armádnymi skúsenosťami, napríklad pre bývalých vojakov či ľudí, ktorí už prešli nejakým typom výcviku alebo absolvovali základnú vojenskú službu a vedia, čomu by sa v armáde venovali. Do pohotovostných záloh by sa mohli prihlásiť armádni nováčikovia bez skúseností. V rámci štruktúry NOS sú zriadené aj branné zálohy, v ktorých môžu záujemcovia získať výcvik bez povinnosti sa zálohám viazať. Za absolvovanie výcviku a ďalších povinností dostanú ľudia aj príspevok a plat vojaka v danej hodnosti. Ministerstvo obrany sľúbilo i ďalšie benefity.

Viac o téme: VýcvikPrihlásenieRobert KaliňákNárodné obranné sily (NOS)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Krúpa reaguje: Automaticky odmietať
Krúpa reaguje: Automaticky odmietať spoločnú európsku obranu je zvláštne
Domáce
Bruchala znovu udrel: Konsolidácia?
Bruchala znovu udrel: Konsolidácia? Pch! Takto vidí osud hercov po konci v SND
Domáci prominenti
Robert Kaliňák
Európska únia sa nemá do obrany miešať: Veliť má NATO, tvrdí Kaliňák
Domáce
Šaško otvorene: Zrušený tender
Šaško otvorene: Zrušený tender sme pripravení obhájiť aj na súde! Szalay hovorí o škandále
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Do seriálu Dotyk života mieri herečka z TALIANSKA! 12 rokov žila s chirurgom: Mohla by som aj operovať
Do seriálu Dotyk života mieri herečka z TALIANSKA! 12 rokov žila s chirurgom: Mohla by som aj operovať
Prominenti
Utajené zdravotné ťažkosti Moniky Szabó: Môže za to chyba v detstve?! Herečka varuje
Utajené zdravotné ťažkosti Moniky Szabó: Môže za to chyba v detstve?! Herečka varuje
Prominenti
Z Pociskovej dcéry Liany už je veľká parádnica: Toto odkukala od mamy!
Z Pociskovej dcéry Liany už je veľká parádnica: Toto odkukala od mamy!
Prominenti

Domáce správy

Robert Kaliňák
Minister Kaliňák hlási záujem o Národné obranné sily: Prihlásilo sa približne 8700 ľudí, výcvik bude pokračovať
Domáce
Nový plán SNS do
Nový plán SNS do ďalších volieb: Radikálna zmena na kandidátke! TOTO meno sa tam neobjaví
Domáce
FOTO Vo veku 107 rokov
Vo veku 107 rokov zomrel hrdina SNP: Takýto bol jeho životný príbeh! Sústrasť vyjadril aj prezident
Domáce
Rok plný výziev, investícií a úspechov: Myjavu čaká významné jubileum aj ďalší rozvoj
Rok plný výziev, investícií a úspechov: Myjavu čaká významné jubileum aj ďalší rozvoj
Myjava

Zahraničné

Analytici reagujú na zosadenie
Analytici reagujú na zosadenie Madura: Predpovedajú, ako to bude s cenami ropy
Zahraničné
FOTO Mrazivé ZÁBERY z bezpečnostnej
Mrazivé ZÁBERY z bezpečnostnej kamery: ÚNOS za bieleho dňa! Žena kričala o pomoc, desivé svedectvá ľudí
Zahraničné
Sledujeme ONLINE MIMORIADNE Maduro je vo
MIMORIADNE Maduro je vo väzení, VIDEÁ presunu: TOTO boli jeho prvé slová! Po útokoch hlásia mŕtvych
Zahraničné
Celé mesto zhaslo a
Celé mesto zhaslo a potom TO začalo: Šokujúce DETAILY, ako Trumpove komandá dostali Madura... NEUVERITEĽNÁ akcia
Zahraničné

Prominenti

Evangeline Lilly
Evangeline Lilly (46) po desivom páde na skalu: POŠKODENIE MOZGU!
Zahraniční prominenti
Do seriálu Dotyk života
Do seriálu Dotyk života mieri herečka z TALIANSKA! 12 rokov žila s chirurgom: Mohla by som aj operovať
Domáci prominenti
Shawn Mendes
Hviezdny spevák (27) je vraj opäť ZADANÝ: Zbalil SEXI herečku (30)!
Zahraniční prominenti
Braňo Král a Karlos
Syn Vémolovho parťáka prehovoril: Detaily o razii! Polícia vtrhla do domu a...
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Vedci uznali piaty typ
Vedci uznali piaty typ cukrovky: Možno ju máte aj vy a ani to netušíte! Aké sú príznaky?
Zaujímavosti
Ako vyzeral náš predok
Ako vyzeral náš predok pred 1,6 milióna rokmi? Vedci oživili tvár hominida! TO, čo uvideli, prekvapilo aj ich
Zaujímavosti
NAJHORŠIA svadobná noc v
NAJHORŠIA svadobná noc v histórii: Manžel zatajil svoju MALIČKOSŤ pod zámienkou tradície! PRAVDA ju zničila
Zaujímavosti
Zdravotný horoskop na rok
Zdravotný horoskop na rok 2026: Toto vám predpovedajú hviezdy
vysetrenie.sk

Dobré správy

Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Na plný počet bodov ho dá iba skutočný profík
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk

Ekonomika

TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)
TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)
Venezuela pod paľbou Američanov: Môžu z toho paradoxne ťažiť vodiči na pumpách?
Venezuela pod paľbou Američanov: Môžu z toho paradoxne ťažiť vodiči na pumpách?
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Európska ekonomika je pod tlakom USA a Číny: Dokáže sa odraziť od dna?
Európska ekonomika je pod tlakom USA a Číny: Dokáže sa odraziť od dna?

Varenie a recepty

Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Výber receptov
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Výber receptov

Šport

VIDEO Regenda šokoval NHL: Hetrikom vykresal nádej pre San Jose, aktívny Slafkovský proti Dvorskému
VIDEO Regenda šokoval NHL: Hetrikom vykresal nádej pre San Jose, aktívny Slafkovský proti Dvorskému
NHL
Udrží si Shiffrinová stopercentnú bilanciu? Online prenos z 2. kola slalomu v Kranjskej Gore
Udrží si Shiffrinová stopercentnú bilanciu? Online prenos z 2. kola slalomu v Kranjskej Gore
Lyžovanie
Švajčiarka po obráku valcuje aj v slalome: Za sebou nechala po 1. kole i favorizovanú Shiffrinovú
Švajčiarka po obráku valcuje aj v slalome: Za sebou nechala po 1. kole i favorizovanú Shiffrinovú
Lyžovanie
Na hoteli našiel mŕtveho reprezentačného kamaráta: Biatlonový líder spravil zásadné rozhodnutie
Na hoteli našiel mŕtveho reprezentačného kamaráta: Biatlonový líder spravil zásadné rozhodnutie
Biatlon

Auto-moto

TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Doprava
Art Car Capsule by Cao Fei - to je názov novej módnej kolekcie od BMW M
Art Car Capsule by Cao Fei - to je názov novej módnej kolekcie od BMW M
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Ako 10 minút denne dokáže zdvojnásobiť váš plat o rok
Ako 10 minút denne dokáže zdvojnásobiť váš plat o rok
Kariérny rast
Šialené trendy v pracovnom svete 2026, ktoré zmenia všetko, čo poznáme
Šialené trendy v pracovnom svete 2026, ktoré zmenia všetko, čo poznáme
Trendy na trhu práce
Prečo sa niektoré povolania stávajú neatraktívnymi?
Prečo sa niektoré povolania stávajú neatraktívnymi?
Pracovné prostredie
Objavte pracovné ponuky, ktoré vám môžu zmeniť kariéru a zarábajte viac ako 2 500 eur
Objavte pracovné ponuky, ktoré vám môžu zmeniť kariéru a zarábajte viac ako 2 500 eur
Zaujímavé pracovné ponuky

Technológie

Ozempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiu
Ozempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiu
Veda a výskum
Prečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojení
Prečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojení
Veda a výskum
Vedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém funguje
Vedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém funguje
Veda a výskum
Tvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírus
Tvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírus
Aplikácie a hry

Bývanie

5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac

Pre kutilov

Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Záhrada
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Stavebný materiál
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Dvor a záhrada
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Farba roka 2026 v interiéri: Dizajnéri odporúčajú, ako využiť túto farbu priamo v bývaní, aby ste nič nepokazili
Bývanie
Farba roka 2026 v interiéri: Dizajnéri odporúčajú, ako využiť túto farbu priamo v bývaní, aby ste nič nepokazili
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mrazivé ZÁBERY z bezpečnostnej
Zahraničné
Mrazivé ZÁBERY z bezpečnostnej kamery: ÚNOS za bieleho dňa! Žena kričala o pomoc, desivé svedectvá ľudí
MIMORIADNE Maduro je vo
Zahraničné
MIMORIADNE Maduro je vo väzení, VIDEÁ presunu: TOTO boli jeho prvé slová! Po útokoch hlásia mŕtvych
Celé mesto zhaslo a
Zahraničné
Celé mesto zhaslo a potom TO začalo: Šokujúce DETAILY, ako Trumpove komandá dostali Madura... NEUVERITEĽNÁ akcia
Nový plán SNS do
Domáce
Nový plán SNS do ďalších volieb: Radikálna zmena na kandidátke! TOTO meno sa tam neobjaví

Ďalšie zo Zoznamu