Požiar rodinného domu na východe Slovenska! V ohnivom pekle uviazol človek, neprežil

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
SNINA - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari rodinného domu v obci Hostovice v okrese Snina. V sobotu ráno o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.
„Na mieste zasahuje desať hasičov so štyrmi kusmi hasičskej techniky,“ uviedol. Ide o hasičov zo Sniny, Medzilaboriec, Záchrannej brigády HaZZ Humenné aj dobrovoľných hasičov z Papína.
Podľa informácií portálu tvnoviny.sk sa hasiči pre veľké plamene nevedeli dostať do domu, pričom vnútri sa nachádzala jedna osoba. Muža sa nepodarilo vyslobodiť, vo vyhorenom dome našli jeho telo. Požiar bol nahlásený krátko po 5.00 h ráno.