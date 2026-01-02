Tarabov rezort reaguje na medializované informácie: Cieľom zonácie je nastaviť jasné a predvídateľné pravidlá

BRATISLAVA - Článok denníka SME s názvom „Odkrojí sa z tatranskej prírody? Tam, kde žijú chránené zvieratá, by sa po novom mohlo stavať, poľovať a rúbať", ktorého autorom je Peter Getting, je plný klamstiev a podnecuje k nenávisti.
V prvom rade, na rozdiel od minulosti sa dnes zonácie národných parkov, vrátane zonácie TANAP-u, netvoria od zeleného stola v centre Bratislavy, ale na ich konečnej podobe dochádza k dohode s ľuďmi, ktorí v daných územiach priamo žijú, pracujú a vytvárajú hodnoty. Výsledkom zonácie tak budú životaschopné národné parky, nie nefungujúce skanzeny, ktoré za minulej vlády produkovali stratu 30 miliónov eur ročne. V TANAP-e prebiehal proces prerokovania zonácie s neštátnymi vlastníkmi, samosprávami a ďalšími kľúčovými hráčmi na pravidelnej a odbornej báze. Mnohé návrhy na zmeny podávali práve oni.
Cieľ zonácie
Cieľom zonácie je nastaviť jasné a predvídateľné pravidlá postavené na udržateľnom financovaní, kde bude možné nasmerovať eurofondy v prvom rade na zmysluplné projekty, a to aj s aktívnym zapojením obhospodarovateľov pozemkov. Rovnako tak je prioritou súčasného vedenia envirorezortu ochrana prírodných procesov, pralesov, hlucháňa a najcennejších lokalít, ako aj zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov národného a európskeho významu. Zonácia TANAP-u rovnako nastaví jasné a predvídateľné pravidlá pre rozvoj cestovného ruchu, obdobne ako v iných vyspelých štátoch EÚ.
Rovnako pripravená zonácia TANAP-u v niektorých cenných lokalitách z hľadiska ochrany prirody zvyšuje stupeň ochrany. Je však logické a úplne prirodzené, aby územia, kde sa desiatky rokov udržateľne hospodárilo, podporoval sa turizmus, mali jasné pravidlá a nemohlo sa stať, aby rôzni aktivisti napojení na mimovládne organizácie robili prieťahy v konaniach, ktoré neumožnili vymeniť ani napríklad 50 ročné hrdzavé lano na lanovke na Štrbskom Plese s vytekajúcim olejom. Práve takýmto a podobným konaniam zabránia jasné a predvídateľné pravidlá pripravenej zonácie. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.