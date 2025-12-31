Voľby, športové sviatky aj nebeské divadlo: Pozrite, čo všetko prinesie rok 2026

BRATISLAVA - Rok 2026 prinesie viacero udalostí, ktoré presiahnu hranice Slovenska, no výrazne sa dotknú aj diania doma. Na programe sú spojené voľby, veľké športové sviatky, výnimočný kultúrny projekt v Trenčíne aj nebeské úkazy viditeľné z nášho územia. Prinášame prehľad momentov, ktoré budú formovať nasledujúci rok.
Trenčín sa stane centrom európskej kultúry
Slovensko sa v roku 2026 výrazne zapíše na kultúrnu mapu Európy. Trenčín ponesie titul Európske hlavné mesto kultúry spolu s fínskym mestom Oulu. V Trenčíne a jeho okolí sa počas roka uskutočnia stovky podujatí – od veľkých akcií pre široké publikum až po komorné komunitné formáty.
Umenie sa dostane aj do netradičných priestorov – na pošty, do nemocníc, policajných staníc či úradov práce. Mesto ožije Light Art Festivalom, komunitnými projektmi vo verejnom priestore aj podujatiami pri rieke Váh. Záver roka bude patriť projektu Zvuky demokracie v spolupráci s festivalom Pohoda. Jeho ťažiskom bude séria podujatí pripomínajúcich kľúčové dni slovenskej a európskej demokracie.
Spojené komunálne a župné voľby
Rok 2026 prinesie aj dôležitý politický míľnik. V jeden deň sa uskutočnia komunálne voľby a voľby do vyšších územných celkov. Presný termín zatiaľ známy nie je, konať by sa mali koncom roka.
Oba typy volieb sa konajú každé štyri roky. Naposledy prebehli v októbri 2022 a boli taktiež spojené. Voliči budú rozhodovať o starostoch, primátoroch, županoch aj zložení miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.
Nebeské divadlo nad Slovenskom
V stredu 12. augusta 2026 čaká Európu výrazný astronomický úkaz – zatmenie Slnka. Na Slovensku pôjde o čiastočné zatmenie, pri ktorom Mesiac zakryje značnú časť slnečného disku. V Bratislave dosiahne zakrytie približne 80 percent, v Košiciach viac než polovicu. Maximálna fáza nastane tesne pred západom Slnka. Odborníci upozorňujú, že pri pozorovaní je nevyhnutné používať ochranné okuliare alebo filtre určené na sledovanie Slnka.
Športový rok plný veľkých šampionátov
Od 6. do 22. februára sa uskutočnia Zimné olympijské hry 2026 v talianskych mestách Miláno a Cortina d’Ampezzo. Veľkým lákadlom bude návrat hráčov z NHL na hokejový turnaj. Slováci sa v základnej skupine stretnú s Fínskom, Talianskom a Švédskom. Premiérovo sa pod piatimi kruhmi predstaví aj skialpinizmus.
Začiatok leta bude patriť futbalu.Na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku sa prvýkrát v histórii predstaví až 48 tímov. Od 11. júna uvidia diváci celkovo 104 duelov a turnaj vyvrcholí 19. júla finálovým zápasom na MetLife Stadium v East Rutherforde. Šancu zahrať si za morom majú stále aj slovenskí futbalisti, koncom marca však musia zvládnuť dva domáce barážové súboje. Najskôr na Tehelnom poli privítajú Kosovo a v prípade víťazstva ich na tom istom štadióne čaká zápas s jedným z dvojice Turecko alebo Rumunsko.
Tradičným lákadlom pre slovenských fanúšikov sú hokejové MS, ktoré sa tentoraz uskutočnia v druhej polovici mája vo Švajčiarsku. Slovensko sa koncom roka zapojí aj do organizácie európskeho šampionátu v hádzanej žien, pričom Bratislava bude jedným z dejísk.
Na domácej pôde sa v roku 2026 uskutočnia aj hokejové MS hráčov do 18 rokov v Bratislave a Piešťanoch, majstrovstvá Európy v malom futbale a mládežnícke majstrovstvá sveta v zápasení.
Rada Európskej únie pod vedením Cypru a Írska
V roku 2026 sa vystriedajú dve krajiny na čele Rada Európskej únie. V prvej polovici roka, od januára do júna, bude Rade EÚ predsedať Cyprus, od júla do decembra prevezme predsedníctvo Írsko.
Predsedajúca krajina vedie zasadnutia Rady, sprostredkúva kompromisy medzi členskými štátmi a spolupracuje na formovaní legislatívnej agendy Únie. Írsko avizovalo, že sa chce zamerať najmä na konkurencieschopnosť, rozširovanie EÚ a viacročný finančný rámec.
Bulharsko prijme euro
Hneď od 1. januára 2026 sa Bulharsko stane 21. členom eurozóny a prijme euro ako svoju menu. Zavedenie spoločnej meny schválili ministri financií členských štátov EÚ.
Po prechodnom období bude možné vymieňať bulharské leva za euro aj prostredníctvom Slovenskej národnej banky, a to s fixným konverzným kurzom 1,95583 leva za 1 euro. Rozšírenie eurozóny je vnímané ako dôležitý krok v ďalšej hospodárskej integrácii Únie.