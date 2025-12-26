MIMORIADNE Ruské útoky poškodili loď pod slovenskou vlajkou!

KYJEV - Nočné ruské útoky na juh Ukrajiny zasiahli aj zahraničné plavidlá. Podľa Kyjeva boli pri úderoch na prístavy v Odeskej oblasti poškodené lode plaviace sa pod slovenskou a palauanskou vlajkou. Zásahy hlásia aj zo susednej Mykolajivskej oblasti, kde utrpela škody ďalšia loď.
Na sieti Telegram to dnes bez spresnenia škôd napísal ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. Poznamenal, že záchranári hasia požiare na miestach útokov. "Prístavy v Odeskej oblasti čelili počas celej noci nepriateľským útokom," napísal Kuleba. Údery dronov podľa neho poničili lode pod vlajkami Slovenska a Palau a tiež sklady.
Ukrajinský vicepremiér rovnako bez podrobností informoval o ruských úderoch na terminál v Mykolajivskej oblasti, kde utrpela škody loď pod vlajkou Libérie. „Nepriateľ pokračuje vo svojich pokusoch zničiť logistiku ukrajinských námorných prístavov a podkopať ekonomiku a potravinovú bezpečnosť. Nikto našťastie nebol zranený," poznamenal Kuleba.
Rusko v Odeskej oblasti útočí na prístavy dôležité pre ukrajinský export, na energetickú aj dopravnú infraštruktúru. Tieto údery v posledných týždňoch zosilneli. Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej invázii už takmer štyri roky. Ruský prezident Vladimir Putin nedávno pohrozil, že Ukrajinu odreže od Čierneho mora v odplate za ukrajinské dronové útoky na tankery z takzvanej ruskej tieňovej flotily, čo šéf Kremľa označil za pirátstvo.