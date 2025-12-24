Rezort spravodlivosti ocenil, že prezident podpísal novelu Trestného zákona

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR ocenilo, že prezident Peter Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Ohradilo sa tiež voči zavádzajúcim interpretáciám o použití tzv. kajúcnikov. Rezort tvrdí, že novelizovaný Trestný zákon má za cieľ napraviť skrivodlivosti, ktoré v rokoch 2020 až 2023 napáchali bývalé vlády. Informoval o tom na sociálnej sieti.
Ako sa zmení prístup ku kajúcnikom?
„Bezprostredne po schválení predmetnej novely v Národnej rade SR sme verejnosť informovali, ako sa zmení prístup ku takzvaným kajúcnikom v trestnom konaní. Pokiaľ bude takýto svedok usvedčený, že v minulosti klamal v podstatnej okolnosti, môže byť jeho výpoveď nepoužiteľná. Nevylučuje to však použitie jeho výpovede, súd bude totiž naďalej hodnotiť jeho dôveryhodnosť tak ako doteraz a skúmať celý kontext prípadu,“ vysvetlil rezort. Takýto postup považuje za základný predpoklad právneho štátu.
Varovania zo Štrasburgu
Ako doplnilo ministerstvo, Európsky súd pre ľudské práva Slovenskú republiku opakovane upozorňoval na riziká výpovedí svedkov, ktorí dostávajú benefity za svoju spoluprácu. Takisto kritizoval nedostatočné overovanie výpovedí svedkov či rozličné výhody mimo súdnej kontroly. „V právnom štáte môžu byť totiž páchatelia odsúdení len na základe preukázaných dôkazov a konzistentných svedeckých výpovedí,“ dodalo MS SR.
Rezort sa zároveň ohradil voči tvrdeniam, že „novela vylučuje použitie kajúcnikov, pretože prináša najmä radikálnu zmenu v posudzovaní dôveryhodnosti spolupracujúcich obvinených“. Hovorí o jednostrannej interpretácii médií, ktoré podľa neho „nekriticky preberajú lživé naratívy opozície“.
Prezident SR v utorok podpísal novelu Trestného zákona. Za drobnú krádež do Trestného zákona opätovne zavádza pravidlo „trikrát a dosť“. Do novej legislatívy pribudli v druhom čítaní ďalšie zmeny. Upravuje sa napríklad aj inštitút spolupracujúcich obvinených - tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.