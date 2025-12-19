Pozor na podvodníkov: Polícia obvinila dve osoby, ktoré oklamali seniorov v Trnave

TRNAVA - Trnavská okresná vyšetrovateľka obvinila 48-ročnú ženu a 45-ročného muža zo zločinu podvodu. Obvinené osoby mali v priebehu jedného dňa cielene kontaktovať starších ľudí prostredníctvom pevných liniek a snažiť sa od nich vylákať vysoké finančné čiastky. V prípade dokázania viny pred súdom im hrozí až osemročný trest odňatia slobody. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
V prvom prípade vystupovala obvinená ako doručovateľka a následne ako policajtka. „Seniora presvedčila, že jeho peniaze sú v ohrození a že ich má pre ,bezpečnosť‘ vyložiť pred dom. Takýmto spôsobom prišiel o 6000 eur, ktoré následne vyzdvihli ďalšie osoby,“ priblížili policajti.
V druhom prípade sa obvinení pokúsili o podvod pod legendou vážnej dopravnej nehody, ktorú mal údajne spôsobiť rodinný príslušník poškodenej. „Od seniorky žiadali sumu 30.000 eur ako údajný ,poplatok‘ pre advokáta, ktorú vyložila do smetnej nádoby pred domom. K prevzatiu peňazí napokon neprišlo vďaka overeniu si informácií v rodine a vytiahnutiu peňazí z nádoby,“ doplnili.