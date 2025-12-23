Záujem o Bratislavu medzi zahraničnými návštevníkmi rastie

Záujem o Bratislavu rastie, počas prvých troch kvartálov tohto roka navštívilo hlavné mesto o takmer 13 percent zahraničných turistov viac. Od januára do konca septembra ich v slovenskej metropole prenocovalo viac ako 650.000. Celkovo v hlavnom meste od začiatku roka prenocovalo viac ako 951.000 návštevníkov. Klesol však počet domácich návštevníkov. TASR o tom informovali z Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB).
