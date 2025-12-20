Násilník Tate má byť vydaný do Británie: Premiéra Starmera vyzvali, aby okamžite konal

LONDÝN - Britský premiér Keir Starmer čelí tlaku, aby zabezpečil návrat influencera Andrewa Tatea späť do Spojeného kráľovstva, kde by čelil obvineniam zo znásilnenia. Tate sa má totiž objaviť na boxerskom zápase celebrít v Dubaji, informujú agentúry DPA a PA Media.
Tridsaťdeväťročný Tate, ktorý sa sám označuje za mizogýna, má v sobotu večer v Dubaji bojovať v rámci podujatia Misfits Mania proti Američanovi Chaseovi DeMoorovi. On i jeho brat Tristan čelia v Spojenom kráľovstve dovedna 21 obvineniam vrátane znásilnenia, napadnutia, obchodovania s ľuďmi a nútenia k prostitúcii. Polícia v Bedfordshire vydala na mužov európsky zatykač, ale súhlasila s tým, že najprv nechá ukončiť samostatné súdne konania v Rumunsku za znásilnenie a obchodovanie s ľuďmi, pripomína DPA. Tate čelí aj občianskoprávnej žalobe v Británii od štyroch žien, ktoré ho obvinili z napadnutia a znásilnenia.
Bratia Tateovci boli do februára v domácom väzení v Rumunsku a od zrušenia zákazu cestovali do zahraničia vrátane Spojených štátov. Starmer teraz čelí tlaku, aby využil Tateovu cestu do Dubaja ako podnet na jeho vydanie do Spojeného kráľovstva. Tieňová ministerka zahraničných vecí Priti Patelová uviedla, že bratia Tateovci „čelia mimoriadne vážnym obvineniam a je už dávno načase, aby boli postavení pred súd v Spojenom kráľovstve.“ „Premiér musí vyzvať dubajské úrady, aby ich zatkli, keď ich navštívia, a vydali ich, aby sa mohol uskutočniť riadny súdny proces,“ dodala. Právnik Matt Jury zo spoločnosti McCue Jury and Partners, zastupujúcej štyri ženy, ktoré podali občianskoprávnu žalobu proti Tateovi, tiež vyzval Starmera, aby konal.
Tate čelí rôznym obvineniam
„Britská vláda má tento víkend skvelú príležitosť, aby bol Andrew Tate zatknutý v Dubaji a konečne postavený pred súd v Spojenom kráľovstve, ale opakovane sme boli svedkami toho, že ministri Labouristickej strany sa napriek všetkým svojim tvrdým rečiam o riešení sexuálneho násilia páchaného na ženách zdráhajú urobiť to, čo je potrebné na to, aby prípadne zabezpečili spravodlivosť pre ženy, ktoré tvrdia, že boli napadnuté a znásilnené,“ poznamenal. „Ak chcete chlapcov naučiť o nebezpečenstve mizogýnie, začnite tým, že im ukážete, že existujú následky,“ dodal Jury.