Kamenický hlási zlom: Ceny potravín po rokoch konečne klesli

BRATISLAVA - Priemerné ceny potravín na Slovensku v novembri 2025 medziročne reálne klesli o 0,7 percenta. Vyplýva to z údajov Európskeho štatistického úradu, ktoré zahŕňajú ceny potravín bez započítania nápojov. Informoval o tom šéf rezortu financií Ladislav Kamenický.
Na pokles upozornil minister financií Ladislav Kamenický, podľa ktorého ide o prvý medziročný pokles cien potravín v novembri od mája 2021, uviedol na sociálnej sieti Facebook.
Ministerstvo financií analyzovalo vývoj detailnejšie
Minister financií zdôraznil, že jeho rezort sa na dáta pozrel podrobnejšie a potvrdil, že ide o zlomový moment po dlhom období rastu cien.
Zároveň upozornil, že ceny potravín patria medzi najcitlivejšie témy pre domácnosti a pri ich hodnotení je podľa neho potrebné vychádzať z oficiálnych štatistických údajov, nie z politických vyhlásení.
Porovnanie s predchádzajúcimi rokmi
Kamenický poukázal aj na vývoj v minulých rokoch. V roku 2022 dosiahla podľa rovnakej metodiky potravinová inflácia 19,3 percenta, v roku 2023 ďalších 17 percent. V súčte reálneho rastu cien tak podľa neho išlo o zvýšenie o viac než 40 percent počas dvoch rokov.
Naopak, v roku 2024 bola potravinová inflácia na úrovni 2,5 percenta a priemerný rast cien potravín za celý rok 2025 by sa mal podľa odhadov pohybovať približne okolo dvoch percent.
Nižšia inflácia než v predchádzajúcich vládnych obdobiach
Minister financií tvrdí, že aktuálny vývoj cien potravín je výrazne miernejší v porovnaní s obdobím rokov 2022 a 2023, keď sa medziročný rast cien pohyboval na úrovni 17 až 20 percent.
Podľa jeho slov ide o jasný rozdiel oproti predchádzajúcim vládnym obdobiam, počas ktorých bol tlak na ceny potravín výrazne vyšší.