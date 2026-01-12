Rázny krok: Európsky parlament zakázal iránskym diplomatom vstup do svojich priestorov, oznámila Metsolová

BRUSEL - Európsky parlament (EP) zakázal diplomatom z Iránu a ďalším predstaviteľom tejto islamskej republiky vstup do všetkých svojich priestorov v reakcii na tvrdé zásahy teheránskeho režimu proti protestujúcim. Opatrenie v pondelok oznámila predsedníčka EP Roberta Metsolová v liste adresovanom europoslancom a neskôr aj v príspevku na sociálnej sieti X.
Zákaz sa vzťahuje na všetky budovy EP v Bruseli a Štrasburgu, kde sa konajú hlavné rokovania, ako aj na sekretariát parlamentu v Luxemburgu. V praxi to znamená, že osoby s iránskym pasom budú pri vstupe podrobené kontrole a tým, u ktorých sa preukáže prepojenie na iránsky režim, bude vstup okamžite odmietnutý, uviedol portál Politico. „Iránci sa môžu aj naďalej spoliehať na tento parlament, pokiaľ ide o podporu, solidaritu a činy,“ napísala Metsolová v liste. Rozhodnutie prichádza v čase rastúceho medzinárodného pobúrenia nad postupom iránskych bezpečnostných zložiek proti masovým protestom, ktoré už viac než dva týždne prebiehajú po celej krajine a podľa dostupných informácií si vyžiadali stovky obetí.