Spolupráca s Českom prináša konkrétne riešenia pre modernú samosprávu, uviedol Kaliňák

BRATISLAVA/PRAHA - Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu Michal Kaliňák v stredu v rámci pracovnej cesty navštívil v Prahe český rezort vnútra a parlament. Ocenil dobré vzťahy medzi krajinami a s českými partnermi diskutoval o prehlbovaní spolupráce a modernizácii samospráv. Informoval odbor strategickej komunikácie Ministerstva vnútra SR.
„Dobrí susedia si pomáhajú a ešte lepší spolupracujú. Rokovania s našimi českými partnermi vnímam ako mimoriadne cenný zdroj inšpirácie. Slovensko a Česko riešia v oblasti samosprávy veľmi podobné výzvy. O to dôležitejšie je, aby sme spolupracovali, zdieľali funkčné riešenia a posilňovali partnerstvo medzi našimi inštitúciami. Máme za sebou 35 rokov od znovuobnovenia samosprávy. Každý sme sa posunuli a teraz sa môžeme porovnávať a inšpirovať,“ uviedol štátny tajomník.
V rámci pracovnej cesty diskutoval Kaliňák so štátnou tajomníčkou Ministerstva vnútra ČR o modernizácii výkonu samosprávy, podpore spolupráce medzi obcami a fungovaní centier zdieľaných služieb, ktoré predstavujú nástroj na zvyšovanie efektívnosti najmä menších obcí. Hovorili aj o pripravovanej novele zákona o obecnom zriadení či postavení hlavného kontrolóra.
Rokovania pokračovali na pôde Parlamentu ČR
Rokovania pokračovali na pôde Parlamentu ČR, kde sa Kaliňák stretol s predsedom Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj ČR. Hovorili o možnosti organizovania spoločných odborných konferencií venovaných modernizácii samosprávy a systematickej výmene príkladov dobrej praxe medzi oboma krajinami. Pracovná cesta vyvrcholila stretnutím s predsedom Poslaneckej snemovne Tomiom Okamurom spolu s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD). „Naším cieľom je, aby spolupráca so susednými krajinami prinášala konkrétne výsledky pre regióny. Moderná samospráva musí stáť na partnerstve, odbornosti a otvorenej komunikácii - a práve v tomto smere má spolupráca s ČR pre Slovensko veľký význam,“ dodal Kaliňák.