Choroby striehnu aj počas sviatkov: Bratislavský kraj informuje o ambulanciách, v týchto časoch budú otvorené!

BRATISLAVA - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) informuje o prevádzke ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dospelých a zubno-lekárskej pohotovosti počas vianočných sviatkov. Pohotovosti sú určené pre akútne a náhle zdravotné problémy, ktoré bezprostredne neohrozujú život pacienta. Ak vás zaujíma, kam sa máte poponáhľať, ak niektorému z vašich blízkych v Bratislavskom kraji príde nevoľno, prečítajte si nasledujúce informácie.
Ambulantná pohotovostná služba pre deti
Bratislava – Kramáre
- Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, Bratislava
- Pracovný deň: 16:00 – 20:00
- Víkend a sviatky: 8:00 – 20:00
Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
-
Bratislava – Ružinov: Univerzitná nemocnica Bratislava - Ružinov, Ružinovská 4810/6
-
Pracovný deň: 16:00 – 22:00
-
Víkend a sviatky: 7:00 – 22:00
-
-
Bratislava – Strečnianska: Poliklinika Strečnianska, MED STAR, s.r.o., Strečnianska 13
-
Pracovný deň: 16:00 – 22:00
-
Víkend a sviatky: 7:00 – 22:00
-
-
Malacky: mudeo s.r.o., Nádražná 1141/15
-
Pracovný deň: 16:00 – 22:00
-
Víkend a sviatky: 7:00 – 22:00
-
-
Pezinok: Komplexná zdravotná služba, s.r.o., Bratislavská 85
-
Pracovný deň: 16:00 – 22:00
-
Víkend a sviatky: 7:00 – 22:00
-
-
Senec: LH med s.r.o., Jánošíkova 4185/7B
-
Pracovný deň: 16:00 – 22:00
-
Víkend a sviatky: 7:00 – 22:00
-
Zubno-lekárska pohotovostná služba
-
DENTA Group, s.r.o., Drieňová 38, Bratislava
-
Pracovný deň: 17:00 – 23:00
-
Víkendy a sviatky: 10:00 – 22:00
-
-
SK Dental Bratislava, s.r.o., Jarabinková 10, Bratislava
-
Pracovný deň: 17:00 – 22:00
-
Víkendy a sviatky: 9:00 – 21:00
-
-
SK Dental – Bratislava Ambulancia, s.r.o., Jarabinková 10, Bratislava
-
Po-Štv: 17:00 – 22:00
-
Pia: 15:00 – 22:00
-
Víkendy: 9:00 – 21:00
-
Špeciálne: 24.12. 8:00 – 14:00, 25.12. 8:00 – 16:00, 31.12. 8:00 – 16:00
-
-
STOMAMED, s.r.o., Laurinská 16, Bratislava
-
Pracovný deň: 19:00 – 22:00
-
Víkendy a sviatky: 15:00 – 22:00
-
-
Zubná pohotovosť, Krížna 44, Bratislava
-
Pracovný deň: 17:00 – 22:00
-
Sobota: 8:00 – 24:00
-
Nedeľa: 8:00 – 22:00
-
24.–26.12 a 28.12: 8:00 – 22:00
-
-
24Dental s.r.o., Bajkalská 9, Bratislava
-
Pracovný deň: 17:00 – 22:00
-
Víkendy a sviatky: 8:00 – 20:00
-
-
medinila dens s.r.o., Podunajská 25191/21A, Bratislava-Pod. Biskupice
-
Pracovný deň: 16:00 – 22:00
-
Víkendy a sviatky: 7:00 – 22:00
-
-
DentalŠpital s.r.o., Brnianska 2099/1, 90101 Malacky
-
Pracovný deň: 17:00 – 22:00
-
Sobota–Nedeľa: 8:00 – 16:00
-
24.12: 8:00 – 12:00, 25.–26.12: 12:00 – 17:00
-
Okrem uvedených pohotovostných lekární má prevádzkový čas počas pracovných dní a víkendov najmenej päť lekární stanovený do 21:00 hodiny denne.
Kompletné rozpisy sú zverejnené na webe: https://bratislavskykraj.sk/zdravie/.
Vyhľadanie pohotovostnej lekárne v aktuálnom dni je najrýchlejšie na tejto adrese: https://bratislavskykraj.sk/zdravie/pohotovostne-lekarne/