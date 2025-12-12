Požiar rodinného domu v Uníne spôsobil škodu odhadnutú na 120-tisíc eur

UNÍN - Hasiči zasahovali v piatok po polnoci pri požiari rodinného domu v obci Unín (okres Skalica). Pri udalosti nedošlo k žiadnym zraneniam. Predbežná škoda bola odhadnutá na 120.000 eur. Príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave.
Hasiči prijali najskôr oznámenie o požiari strechy na prístavbe (neobývanej časti) rodinného domu. „Po príchode hasičov sa požiar už šíril smerom k obytnej časti domu a ohrozoval aj susedný rodinný dom. Veliteľ zásahu nariadil okamžité odpojenie objektu od elektrickej energie a plynu a vykonanie prieskumu,“ priblížili z HaZZ.
Na lokalizáciu a následnú likvidáciu požiaru nasadili viacero útočných prúdov. „Časť z nich bola vedená k susednému domu, ktorými ho hasiči ochladzovali. Ostatné prúdy smerovali priamo na požiarisko,“ doplnili. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ Skalica a dobrovoľné hasičské zbory z obcí Unín, Gbely a Štefanov.