Bývalý vedúci policajného Facebooku sa rozohnil: Druckerovo ministerstvo prekročilo všetky čiary, CENZÚRA!

BRATISLAVA - Je známe, že s výmenou vlády v roku 2023 prišlo aj k zmene vo vedení niektorých stránok na sociálnej sieti Facebook. Jednou z nich bola aj stránka o hoaxoch a podvodoch, ktorú viedol bývalý policajt a admin David Púchovský. Ten si založil už novú podobu stránky o tejto problematike, no vytočilo ho to, čo urobil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Drucker podľa jeho názoru zverejnilo novú príručku pre rodičov a opatrovateľov. V nej sa až do týchto dní objavovala aj samotná novšia Púchovského stránka Hoaxy a podvody. Bola označená ako stránka, ktorá "odhaľuje internetové podvody a hoaxy", čomu Púchovský tlieskal. To však netrvalo dlho.
Podľa stanoviska bývalého šéfa policajného facebooku sa minsiter dopustil zbabelstva, keď ju vymenil za stránku, ktorá podlieha štátu oveľa viac - Hoaxy a podvody - Ministerstvo vnútra SR. Mnohí užívatelia sociálnej siete dobre vedia, že tieto stránky existujú naraz dve. Novšia (s modrým logom) patrí Púchovskému, no aj tú starú kedysi viedol. Všetko sa však zmenilo s jesennými voľbami 2023.
Vraj vie, čo je za tým
Púchovského stránku neskôr v príručke vymenili práve za tú, ktorá podlieha ministerstvu vnútra. Jej bývalý admin údajne vie, čo je za tým. "Po mojej tlačovke nastala na ministerstve školstva panika, ktorú spôsobili konkrétne osoby mimo tohto rezortu, ktoré si ma zvolili za svojho nepriateľa. Tieto osoby kontaktovali ministerstvo školstva," tvrdí Púchovský.
Podľa neho sa na rezorte školstva "zľakli" a situáciu napravili výmenou stránky za tú štátnu. "Príručku z ministerského webu stiahli, “moje” Hoaxy a podvody vymazali a nahradili ich tými ministerskými. Mimoriadne ma pobavil popisok k stránke v príručke v znení: “Stránka na sieti Facebook, ktorá odhaľuje internetové hoaxy a podvody," dodal Púchovský.
Rezort tvrdí, že sa im zamenili názvy a došlo k chybe, ktorú vraj napravili
Na túto kritiku zareagovalo aj samotné ministerstvo cez svoj odbor komunikácie a marketingu. "Príručka "Príručka pre rodičov a opatrovníkov: Ako vychovať tínedžerov, ktorí sú v digitálnom svete zdatní a opatrní" bola vytvorená organizáciou IREX, ktorá sa zameriava na globálne vzdelávanie a rozvoj. Vznikla ako súčasť programu Bezpečne a rozumne: Tvoj digitálny život pod záštitou vlády Spojeného kráľovstva a v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky," popísali charakter príručky kompetentní.
V pôvodnom znení príručky bol podľa rezortu chybne uvedený odkaz na všeobecné vyhľadávanie kľúčových slov "Hoaxy a podvody" cez Facebook. "V dôsledku čoho sa zobrazili viaceré projekty vrátane projektu pána Púchovského a projektu Ministerstva vnútra SR. Tým pádom došlo nedopatrením k chybe. Cieľom ministerstva školstva bolo zdieľať projekt pod patronátom ministerstva vnútra. Po zistení tejto chyby bola príručka upravená tak, aby obsahovala správny odkaz, a zverejnená v opravenom znení. Rezort sa ospravedlňuje za vzniknuté nedorozumenie a oceňuje prácu všetkých, ktorí sa venujú overovaniu informácií," napísalo Druckerovo ministerstvo.
Klamú, mám dôkaz, odvetil Púchovský
Na tieto reakčné slová rezortu má však Púchovský už tiež svoju vopred pripravenú odpoveď. "Ak to budú riešiť médiá a budú sa pýtať ministerstva školstva a oni odpovedia, že tam mala byť pôvodne štátna stránka, len názvy máme podobné - budú klamať. Mám oficiálny dôkaz, kde je jasne uvedené, že tam bol zámerne uvedený náš projekt," napísal sebavedomo Púchovský.