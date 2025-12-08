Pondelok8. december 2025, meniny má Marína, zajtra Izabela

Súd v Rusku vyniesol rozsudky: Ide o kauzu umučenia amerického dobrovoľníka v Donbase

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
MOSKVA - Vojenský súd v Ruskom okupovanom Donecku v pondelok odsúdil štyroch ruských vojakov na tresty odňatia slobody až do 12 rokov za mučenie a zabitie 63-ročného Američana Russella Bentleyho, ktorý vo vojne na Ukrajine bojoval ako dobrovoľník na strane Ruska, informovala agentúra Reuters.

Russell Bentley bol rodák z Texasu. V roku 2014 sa pridal k separatistom v Doneckej oblasti a do roku 2017 pôsobil v pluku Vostok. Neskôr spolupracoval s propagandistickým projektom Sputnik, ktorý je súčasťou mediálnej skupiny Rossiya Segodnya/Rossija Segodňa. V Donecku sa oženil s miestnou ženou a mal ruské občianstvo.

V apríli 2024 Bentley zmizol. Vyšetrovaním sa zistilo, že dvaja zo štvorice vojakov si Bentleyho všimli „pri príprave na natáčanie dôsledkov raketového útoku“. Požadovali od neho doklady a zároveň veleniu svojej vojenskej jednotky hlásili „odhalenie diverzanta“. Následne mu na hlavu dali vrece a posadili ho do auta.

Bol mučený

Súd uviedol, že Bentley – ktorý sa objavil aj v ruskej štátnej televízii, kde kritizoval vládu USA – bol mučený s cieľom vynútiť si falošné priznanie, že patrí k ukrajinskej diverzno-špionážnej skupine a je zodpovedný za raketový útok na Doneck. Podľa medializovaných správ bol Bentley následne údajne mučený a zabitý v koncentračnom tábore na území opustenej bane v Donecku, kde týrali tých, ktorí odmietli bojovať.

Telo potom dali do kufra

Telo potom dali do kufra auta a vozidlo odpálili. Na druhý deň sa dvaja z vojakov vrátili na miesto činu, aby zahladili stopy. Bentley, prezývaný aj Donbaský kovboj, bol podľa článku z Rolling Stone z roku 2022 pôvodne ľavicovým aktivistom z Texasu, ktorý sa postupne stal proputinovským propagandistom.

Ruský vojnový reportér Jevgenij Poddubnyj vzdal Bentleymu hold a poznamenal, že je smutné, že ho zabili ľudia, ktorých považoval za svojich. Pre Moskvu, ktorá víta cudzincov bojujúcich na svojej strane, bola táto kauza nepríjemná. Snažila sa ju prezentovať ako tragický ojedinelý incident. Ukrajinskí blogeri označili Bentleyho smrť za varovanie pre cudzincov zvažujúcich zapojenie sa do ruského vojnového úsilia na strane Ruska.

