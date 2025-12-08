Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pri cenách tepla na rok 2026 porovnáva vlastné rozhodnutia

BRATISLAVA - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vo svojich vyjadreniach k nárastu regulovaných cien tepla v roku 2026 porovnáva svoju cenu z roku 2025, ktorá sa v platbách domácností neuplatňovala, s platbou, ktorá sa bude uplatňovať pre rok 2026. Upozornil na to Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT), podľa ktorého je tento postup nesprávny.
ÚRSO uviedol že predpokladané platby domácností za teplo v roku 2026 ukazujú len mierny medziročný nárast. „Úrad však medziročnú zmenu platieb za teplo medzi rokmi 2025 a 2026 porovnáva len z rozhodnutí úradu na rok 2025. Tento postup je metodicky nesprávny a pre verejnosť zmätočný a zavádzajúci, pretože v rokoch 2023, 2024 a 2025 domácnosti neplatili platby za teplo na základe rozhodnutí úradu, ale platili ceny stanovené vládou a to na úrovni cien tepla z roku 2022 + 20 eur za megawatthodinu,“ uviedol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.
Systém plošných dotácií tepla
Od začiatku budúceho roka končí systém plošných dotácií tepla výrobcom a končí sa platba domácností za teplo na úrovni roku 2022. To znamená, že platby za teplo budú v roku 2026 realizované na základe ceny stanovenej úradom a nie ceny stanovené vládou. „Preto ak chceme reálne porovnávať nárast platieb za teplo v roku 2026 oproti roku 2025, je nutné vychádzať z porovnania platieb na teplo z roku 2022 a platieb pre rok 2026 a nie z medziročného porovnania jednotkových cien tepla z cenových rozhodnutí úradu, ktoré sa voči spotrebiteľom neuplatňovali,“ upozornil Janiš.
Šéf zväzu teplárov dodal, že ÚRSO svojím tlačovým vyhlásením zľahčuje a paušalizuje platby pre rok 2026, dezorientuje verejnosť a vytvára dojem, že platby domácností zostanú stabilné, hoci to neplatí paušálne. „Ak by bol očakávaný nárast platieb domácností za teplo v roku 2026 oproti roku 2025 skutočne len mierny, ako tvrdí úrad, tak by vláda nemusela prijať zákon a následne nariadenia o tzv. adresnej energopomoci a pomáhať tak domácnostiam vysporiadať sa v budúcom roku s vyššími platbami za energie,“ dodal Janiš.