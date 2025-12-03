Spritz už nie je len letný hit: Ultra Premium Brands na HORECA 2025 predstavili celoročný fenomén spoločenských stretnutí

Spoločnosť Ultra Premium Brands Slovakia sa prvýkrát zúčastnila renomovanej B2B konferencie HORECA 2025, kde úspešne prezentovala zmenu trendu v konzumácii aperitívnych drinkov. Hostia si na podujatí vychutnali takmer 1 000 miešaných drinkov a mali možnosť objaviť, ako sa klasické spritz koktejly transformujú z letných sezónnych špecialít na nadčasové spoločenské nápoje. Stávajú sa tak relevantné počas celého roka, vrátane chladnejších období a sviatočných či slávnostných príležitostí.
Od letného hitu k celoročnému životnému štýlu
Spritz sa z letného hitu stal celoročným fenoménom spoločenských a rodinných stretnutí. Aperitívy dnes patria k najrýchlejšie rastúcim segmentom nápojového trhu a ich popularita neustále rastie. „Spritz nie je len drink – je to životný štýl a nový štandard kategórie aperitívov," potvrdzuje Lea Turzíková, Brand Marketing Manažér v spoločnosti Ultra Premium Brands Slovakia. „Už začiatkom roku sme avizovali, kam sa trend v segmente aperitívov uberá. Teraz to vidíme naživo, konzumenti si Aperol Spritz a Sarti Spritz vychutnávajú nielen pri letných grilovačkách, ale aj pri rodinných obedoch, popoludňajších stretnutiach s priateľmi, podvečerných aperitívoch či večerných a sviatočných posedeniach. Spritz ponuka sa stala celoročným fenoménom, ktorý spája ľudí bez ohľadu na ročné obdobie," vysvetľuje Lea Turzíková.
Recept na úspech: bublinky a nízky obsah alkoholu
Fenomén spritz koktejlov je postavený na jednoduchom, no víťaznom koncepte – kombinácia bubliniek a nízkeho obsahu alkoholu predstavuje recept na úspech najmä u mladšej generácie. Low & No alkohol je jeden z najsilnejších trendov posledných rokov, keďže hostia čoraz viac preferujú ľahšie alternatívy drinkov, ktoré im umožňujú dlhšie a zodpovednejšie si užívať spoločenské chvíle. „Popoludňajšia a podvečerná konzumácia sú nové príležitosti, ktoré spritz koktejly prinášajú do gastrosegmentu," dopĺňa Lea Turzíková. Aperol Spritz a Sarti Spritz dokonale zapadajú do moderného životného štýlu, kde sa kladie dôraz na kvalitu, vyvážený pomer alkoholu, príjemnú ovocnú chuť a vizuálnu atraktivitu nápoja.
Pohľad z praxe: barman roka o fenomén spritz
Zmenu trendu potvrdzuje aj Matúš Jendreas, Barman roka, ktorý aktuálne reprezentuje tento rok Slovensko v Kolumbii na barmanskej súťaži WCC (World Cocktail Competition): „V posledných dvoch rokoch vidím výrazný posun v správaní hostí. Spritz koktejly si objednávajú celoročne, aj počas jesenných a zimných mesiacov, pretože sú skvelou voľbou pre sviatočné eventy a večerné párty. Ľudia oceňujú ich ľahkosť, sviežosť, výnimočný chuťový profil a fakt, že si môžu vychutnať kvalitný drink bez pocitu ťažkosti. Stali sa univerzálnou voľbou pre takmer každú príležitosť – od brunchov (tu je odporúčanou voľbou Crodino Spritz bez akoholu) cez rodinné oslavy až po večerné posedenia."
Tento celoročný posun zaznamenávajú aj v eventovom segmente. „Vidíme, že dopyt po spritzoch, ako sú Aperol Spritz a Sarti Spritz, je stabilný počas celého roka. Sú obľúbenou a vizuálne atraktívnou voľbou pre barový servis na množstve firemných a spoločenských eventov, nielen v lete. A to je presne to, čo moderná gastronómia potrebuje," potvrdzuje aj agentúra Cocktailmania, ktorá je dodávateľom barového servisu a cocktailového cateringu na mnohých eventoch naprieč celým Slovenskom.
Ultra Premium Brands na HORECA 2025: Prvá účasť, veľký úspech
Účasť spoločnosti Ultra Premium Brands Slovakia na konferencii HORECA 2025 priniesla nielen prezentáciu kompletného aperitívneho portfólia Gruppo Campari – Aperol, Sarti Rosa, Campari a nealkoholické Crodino – ale aj potvrdenie rastúceho záujmu odbornej verejnosti o kategóriu spritz koktejlov. „Bolo pre nás cťou byť súčasťou takého významného odborného podujatia. Reakcie účastníkov konferencie nás utvrdili v tom, že sme na správnej ceste. Gastronómia a hotelierstvo hľadajú produkty, ktoré dokážu zaujať hostí počas celého roka, a naša spritz ponuka presne toto kritérium spĺňa," uzatvára Lea Turzíková.
O spoločnosti Ultra Premium Brands Slovakia
Ultra Premium Brands Slovakia je súčasťou Gruppo Campari a na slovenský trh prináša portfólio ikonických talianskych značiek vrátane Aperol, Campari, Cinzano, Crodino a novinky Sarti Rosa. Spoločnosť sa zameriava na prémiové aperitívy, destiláty, liehoviny ako aj ďalšie alko a nealkodrinky, ktoré spájajú tradíciu, kvalitu a moderný životný štýl.
