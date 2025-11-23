Hrozivá nehoda pri Michalovciach: Dievča (11) vbehlo rovno pred auto, v nemocnici bojuje o život

LOŽÍN – Pokojné popoludnie sa v obci Ložín v okrese Michalovce zmenilo na drámu. Len 11-ročné dievča skončilo vo vážnom stave po tom, čo vbehla do cesty prichádzajúcemu autu. Vodič, 40-ročný príslušník finančnej správy, už zrážke nedokázal zabrániť. Dievča museli vo veľmi vážnom stave transportovať do nemocnice na umelej pľúcnej ventilácii.
Upozornila na to televízia JOJ. K nešťastiu došlo priamo pred domom, z ktorého dievča podľa príbuzných vybehlo, keď sa chystala prejsť do obchodu. Podľa výpovedí svedkov sa maloletá snažila prejsť cez cestu, no vstúpila rovno do dráhy idúceho auta.
Polícia potvrdila, že vodič konal v rámci možností. „Pri jednom z rodinných domov s vozidlom narazil do maloletej chodkyne, ktorá mu náhle vbehla do jazdnej dráhy a vodič už aj napriek snahe zrážke nedokázal zabrániť,“ uviedla hovorkyňa KR PZ Košice Lenka Ivanová.
Prípad si prevzala inšpekcia
„Dieťa bolo s ťažkými zraneniami hlavy a na umelej pľúcnej ventilácii transportované do nemocnice v Michalovciach,“ informovala hovorkyňa OS ZZS SR Petra Klimešová. Podľa predbežnej lekárskej správy budú zranenia vyžadovať liečenie dlhšie ako 42 dní.
Na mieste zasahovali policajti aj znalec z odboru cestnej dopravy. Šofér, príslušník finančnej správy, bol podľa polície triezvy a negatívny mal aj test na drogy. „Vec si prevzal vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby, ktorý bude vo veci ďalej konať,“ doplnila hovorkyňa Ivanová.