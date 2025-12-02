Obrovský problém s inzulínom: Diabetici môžu zostať bez lieku zo dňa na deň! Šaško bije na poplach

BRATISLAVA – Európa čelí obrovskému problému s nedostatkom inzulínu, ktorý neobíde ani Slovensko. Na poplach už bije aj minister zdravotníctva Kamil Šaško, podľa ktorého sme v stave, kedy môžu diabetici zostať zo dňa na deň bez lieku.
Problémy s nedostatkom inzulínu spočívajú v tom, že jeden z jeho výrobcov plánuje ukončiť produkciu tohto lieku. „Tým rozhodnutím výrobcu, ktoré príde v nejakom čase - koncom budúceho roka - vznikne zásadný problém. A bude to zásadný problém najmä pre región strednej Európy,“ uviedol Šaško.
Na to, že Európa môže mať problémy s nedostatkom inzulínu podľa vlastných slov upozorňoval už minulý rok no téma v rámci Únie zanikla. Na úrovni V4 chce teraz iniciovať kroky, aby sa nestalo koncom budúceho roka, že diabetici zostanú zo dňa na deň bez lieku. „Tento problém jednoducho príde, a príde veľmi skoro. Pre náš región to bude zásadný problém. Preto budeme iniciovať túto debatu aj na úrovni V4, aby sa nestalo, že koncom budúceho roka zostanú naši diabetici a pacienti odkázaní na inzulín zo dňa na deň bez lieku, pretože v takej situácii reálne sme,“ tvrdí a upozornil, že ak sa spamätáme dva mesiace pred koncom budúceho roka, bude už neskoro.
Riaditeľka sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR Martina Vulganová zatiaľ upokojuje pacientov užívajúcich humánny inzulín. „V roku 2026 bude určite počas celého obdobia inzulín zabezpečený,“ uviedla. Voči vyvážaniu inzulínu chce rezort zasiahnuť, aby zostal pre slovenských pacientov.
Čo však bude nasledovať potom, je nejasné. Vysvetlila, že po roku 2026 sú ohlásené ukončenia výroby u niektorých držiteľov registrácií s tým, že budú prechádzať na analógové inzulíny. To podľa nej znamená, že pacienti si zrejme budú musieť zvyknúť na iný inzulín.