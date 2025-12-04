Machala ide chrániť slovenčinu! Nový zákon by mohol firmám prikázať preklad svetových sloganov!

BRATISLAVA - Ministerstvo kultúry SR pripravuje novelizáciu jazykového zákona. Generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala avizuje, že cieľom je výraznejšia ochrana slovenčiny vo verejnom priestore. Inšpiráciu hľadá v prísnej francúzskej legislatíve, pričom zmeny by sa mohli dotknúť aj globálnych značiek a ich sloganov.
Lukáš Machala v rozhovore pre televíziu TA3 uviedol, že že rezort kultúry plánuje „zatiahnuť ručnú brzdu“ v súvislosti s prenikaním cudzích výrazov do bežnej komunikácie a komerčného prostredia.
Machala ako vzor pre novú legislatívu uvádza Francúzsko, ktoré je známe svojím protekcionistickým prístupom k národnému jazyku. Podľa jeho slov by sa pravidlá mali vzťahovať aj na známe globálne marketingové heslá. „Francúzi majú v legislatíve, že všetky zahraničné nápisy a marketingové slogany, ako napríklad ‚Just do it!‘ od Nike, musia byť vo francúzskom jazyku a zahraničné spoločnosti to majú rešpektovať,“ vysvetlil Machala.
Ak by sa slovenská legislatíva vydala touto cestou, znamenalo by to povinnosť lokalizovať anglické slogany do slovenčiny pre všetky firmy pôsobiace na našom trhu.
Jedálne lístky v Starom Meste
Okrem marketingových sloganov vidí rezort problém aj v bežnej prevádzke služieb, najmä v turisticky atraktívnych lokalitách. Machala upozornil na situáciu v centre Bratislavy, kde sa domáci návštevník často stretáva s jazykovou bariérou vo vlastnej krajine.
„Zahraničných výrazov sa nám dostáva do jazyka príliš veľa. Keď sa prejdete po Starom meste, väčšina jedálnych lístkov v reštauráciách je v angličtine. Ľudovít Štúr by mi dal asi za pravdu, musíme sa touto témou zaoberať,“ uviedol.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová už v minulosti hovorila o tom, že chce „dôslednejšie chrániť slovenčinu“ a kritizovala veľký podiel angličtiny v mestách či médiách. Rezort prisľúbil, že detaily novely predstaví v najbližších mesiacoch.