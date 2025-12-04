TRAGICKÁ dopravná nehoda pri Nitre: Záchranné zložky v aute našli už len zhorené telo!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
KOLIŇANY - Ťažká nehoda stálavodiča život. Záchranné zložky boli dnes v nočných hodinách vyslané k dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste I/65 na Zlatomoraveckej ceste pod Kolíňanským mostom.
Ako uviedla polícia, z doposiaľ presne nezistených príčin auto narazilo do konštrukcie mosta a začalo horieť. Žiaľ, vodiča stál silný náraz život. Kto za volantom sedel však známe teraz jasné nie je. "Vo vozidle sa nachádzala jedna zhorená osoba, ktorej totožnosť zatiaľ nie je známa," dodali polícia.
Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)