Kriminalisti zasahovali pri Žiari nad Hronom: Zastavili auto, spolujazdec im dobrovoľne vydal pervitín

ŽIAR NAD HRONOM - Žiarski kriminalisti zasahovali v utorok (2. 12.) vo večerných hodinách na ceste neďaleko Žiaru nad Hronom, kde zastavili osobné auto s dvomi osobami. Spolujazdec polícii dobrovoľne vydal bielu kryštalickú látku, pričom uviedol, že ide o pervitín. Na sociálnej sieti o tom informuje banskobystrická krajská polícia.
Ako uviedla, obidve osoby policajti zadržali, pričom po vypočutí vyšetrovateľom jednu z nich prepustili. „Zaistený materiál bol zaslaný na expertízne skúmanie, pričom predbežná expertíza potvrdila prítomnosť drog, išlo o metamfetamín vo väčšom množstve,“ dodala polícia s tým, že vyšetrovateľ v Žiari nad Hronom vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť a v prípade naďalej prebiehajú procesné úkony.