Migaľov rezort po odchode kľúčových ľudí REAGUJE: Prehovorili o atmosfére na ministerstve, ohrozenie projektov odmietajú

BRATISLAVA - Na ministerstve investícií dalo výpoveď päť vedúcich pracovníkov zo sekcie, ktorá je zodpovedná za digitalizáciu služieb štátu a závisí od nej plnenie míľnika plánu obnovy. Rezort však tvrdí, že ich odchod nemôže a ani neohrozí realizáciu projektov Plánu obnovy a odolnosti.
Informáciu o odchode pätice kľúčových zamestnancov ku koncu novembra priniesol Denník N. Za hromadným odchodom má byť údajne zlá atmosféra na ministerstve ako aj to, že ich pri zásadných rozhodnutiach o digitalizácii a úpravách portálu Slovensko.sk nové vedenie rezortu obišlo.
Tím odchádzajúcich ľudí má pritom na starosti digitalizáciu 16 rôznych životných situácií, ktoré občania a podnikatelia najčastejšie riešia. Cieľom štátu je agendu dotknutých úradov elektronicky prepojiť tak, aby potrebné veci vedeli ľudia vybaviť rýchlo a jednoducho. Ide o niečo, o čom sa na Slovensku roky hovorilo a na čo plán obnovy teraz vytvoril príležitosť. Objavili sa preto obavy, či ich odchod celý proces neohrozí.
Rezort hovorí o korektnej a profesioálnej atmosfére
Rezort to však odmieta. „Odchod piatich zamestnancov z tzv. vecnej sekcie nemôže a ani neohrozí realizáciu projektov Plánu obnovy a odolnosti, na ktorej pracuje viac ako sto ďalších zamestnancov ministerstva z troch sekcií. Je prirodzené, že z radov týchto zamestnancov profilujeme náhradu za odchádzajúcich,“ uviedlo ministerstvo pre Topky.sk.
Pripomenuli, že aj počas pôsobenia spomínaných piatich zamestnancov mali projekty približne dvojročný sklz. „Nový manažment MIRRI nie je fanúšikom tvrdenia, že keď stále budeme robiť veci rovnako, tak sa dostaví zázračne iný výsledok,“ odkázali.
Piati zamestnanci podľa rezortu končia na vlastnú žiadosť, pričom dospeli k vzájomnej dohode. „Na ministerstve vládne korektná profesionálna pracovná atmosféra. Z dvoch ďalších zainteresovaných sekcií odchody neevidujeme,“ dodali.
Koncom septembra odišiel z ministerstva riaditeľ Sekcie pre inovácie a rozvoj e-government služieb Roman Miškovič. Ten dôvody odchodu spísal na sociálnej sieti. Poukázal na moment, keď vecnú diskusiu o prínosoch predbehol „hon o voľné finančné zdroje“, či na to „keď sa obchádzajú vlastné pravidlá a procesy“.