Stáli pri nej všetci svätí: Vodička dostala šmyk a napálila rovno do stromu! FOTO Auto je totálne na šrot

JELŠAVA – Mala obrovské šťastie v nešťastí. V obci Jelšava na ulici Štefánikova mali dnes rušný úvod dňa. Vodička prešla do protismeru a napálila priamo do stromu. Auto skončilo na šrot, žene sa však ako zázrakom nič vážne nestalo.
K nehode došlo v piatok v ranných hodinách. „Podľa doposiaľ zistených informácií vodička (52 r.) osobného motorového vozidla sa pravdepodobne plne nevenovala vedeniu vozidla a prešla do protismeru. Následne mala dostať šmyk a čelne narazila do stromu,“ uviedla polícia.
Podľa predbežných informácií vodička utrpela ľahké zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice. Dychová skúška u vodičky bola s negatívnym výsledkom. „Všetky okolnosti vzniku nehody, ako aj jej presná príčina sú predmetom jej ďalšieho objasňovania,“ dodala polícia.