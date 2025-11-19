Vláda priznala nárast krádeží, no zodpovednosť za chaos nepriznáva, uviedlo PS

BRATISLAVA - Vláda opäť narýchlo a bez odbornej diskusie prijala ďalšiu novelu Trestného zákona. Skonštatovala to poslankyňa Národnej rady (NR) SR za PS Zuzana Števulová. Zdôraznila, že vláda čakala s nápravou rastúcej kriminality vyše roka a odmietla, že by opozícia nabádala ku krádežiam.
PS kritizuje horalkový paragraf
PS upozorňuje, že vláda sa snaží zakryť dôsledky vlastných rozhodnutí tým, že do Trestného zákona vracia tzv. horalkový paragraf. „Obavy obchodníkov ignorovala až do stavu, keď sa krádeže, vlámania a agresivita naplno vyliali do nášho verejného priestoru,“ uviedla v stanovisku Števulová. „Otázne však je, či sa im podarí situáciu vyriešiť tak, aby v predvianočnom období obchody pocítili zlepšenie,“ dodala.
Poslankyňa odmietla aj obvinenia ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) o tom, že opozícia nabádala ku krádežiam. „Za túto situáciu je zodpovedná len a len vláda, ktorá trestné právo pláta jednou záplatou za druhou,“ povedala Števulová. PS pripomenulo, že koaliční politici priznali nárast krádeží v obchodoch, hoci doteraz to popierali.
Vláda hľadá vinníka mimo seba
Členka Ústavnoprávneho výboru NR SR Lucia Plaváková (PS) uviedla, že súčasná vláda iba zúfalo hľadá vinníka všade inde, len nie vo vlastnom konaní, a nerieši reálne problémy. „Je to úbohé a zúfalé. Vláda Roberta Fica (Smer-SD) mala po nástupe do funkcie prioritu pomôcť korupčníkom. Na to, že to zvýši aj drobnú kriminalitu, sme ich upozorňovali od začiatku. To, že sa to stalo realitou, je len a len ich zodpovednosť. Môžu prekrúcať realitu, koľko chcú,“ uviedla. „Aktuálne návrhy nie sú systémovým riešením. Sú len pokusom vlády zakryť, že bezpečnostný chaos nespôsobili médiá ani opozícia, ale ich vlastné rozhodnutia,“ dodala Plaváková.
Vláda schválila v stredu novelu Trestného zákona. Za drobnú krádež sa má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Bez ohľadu na výšku škody má byť krádež tretíkrát v jednom roku už trestným činom s trestnou sadzbou do dvoch rokov. Novelou sa má meniť aj Exekučný poriadok. Donucovacie opatrenia by mohol exekútor uložiť aj na vymoženie náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo priestupkom. Vláda navrhla, aby parlament novelu schválil v skrátenom legislatívnom konaní.