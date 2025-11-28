Piatok28. november 2025, meniny má Henrieta, zajtra Vratko

Rada prokurátorov sa stotožnila: Ide o odvolanie Balogha z funkcie prokurátora

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Rada prokurátorov sa stotožnila s dôvodmi na odvolanie žilinského krajského prokurátora Tomáša Balogha z funkcie a jeho koniec na poste odporúča. Informoval predseda rady Stanislav Jakubčík. Rada svoje stanovisko odôvodnila nielen objednávkou nábytku, ale aj Baloghovou komunikáciou s parlamentným brannobezpečnostným výborom.

„Iniciovaním komunikácie s Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (listy zo dňa 14. 11. a 19. 11. 2025) krajský prokurátor preniesol odborný a personálny spor na politickú pôdu. Podľa názoru Rady týmto konaním priamo ohrozil princíp apolitickosti prokuratúry, čím vytvoril nebezpečný precedens,“ uviedla rada v odôvodnení.

Detailne komentoval dôkaznú situáciu

Balogh podľa nej v komunikácií preniknutej do médií detailne komentoval dôkaznú situáciu v živých a právoplatne neukončených trestných veciach a porušil tak zákon, ktorý mu to zakazuje. „Zverejňovanie informácií o interných poradách a subjektívnych hodnoteniach dôkazov mimo rámca trestného konania, navyše s naznačovaním ovplyvňovania trestných vecí, vážne narúša dôveru verejnosti v zákonnosť a nestrannosť rozhodovania v týchto veciach a vytvára mediálny tlak na konajúcich prokurátorov,“ tvrdí rada v stanovisku. Prokuratúre tým podľa nej spôsobil reputačné škody.

Nákup nábytku za 150-tisíc eur

Rada prokurátorov okrem toho Baloghovi vytkla aj sporný nákup nábytku za 150.000 eur. Zhodla sa v argumentoch generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Balogh podľa názoru rady posušil objednávkou zákon. „Kombinácia závažných manažérskych zlyhaní v ekonomickej oblasti, nerešpektovania interných predpisov, zákazu komentovania živých trestných vecí, spolu s prizývaním politikov do riešenia interných sporov, je neakceptovateľná. Z uvedených dôvodov rada odporúča generálnemu prokurátorovi realizovať navrhované personálne opatrenie,“ uviedol Jakubčík.

Poslanci brannobezpečnostného parlamentného výboru dostali list žilinského krajského prokurátora Tomáša Balogha, v ktorom obvinil generálneho prokurátora Maroša Žilinku z nezákonného zasahovania do politicky exponovaných prípadov. Žilinka to odmieta. Proces na odvolanie Balogha podľa svojich slov inicioval pre porušenie zákona pri nákupe nábytku pre prokuratúru.

Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Richard Glück (Smer-SD) na základe tohto listu zvolal zasadnutie výboru na 20. novembra. V ten deň prišiel nový list žilinského šéfa prokuratúry. Krátko po začiatku rokovania výboru Glück prerušil schôdzu, aby sa poslanci mohli s listom oboznámiť. Opozícia zdôraznila, že brannobezpečnostný výbor nie je príslušným na riešenie takýchto sporov. Zvolanie rokovania výboru Žilinka označil za nezákonnú snahu zasahovať do fungovania prokuratúry. V druhom liste Balogh naznačil, o aké kauzy by mohlo ísť. Politici predpokladajú, že ide o prípady, v ktorých figurujú osoby J. G. a S. Ch. Informácie nevyvrátil ani Žilinka. Balogh medzitým poslancom zaslal aj tretí list.

Ilustračné foto
