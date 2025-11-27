Záhadné zmiznutie žiačky: Barbora (14) odišla zo školy k lekárke a ZMIZLA! Rodina je ZÚFALÁ, otec prehovoril

BRATISLAVA - Štrnásťročná Barbara Garanová z Krásnohorského Podhradia, v okrese Rožňana, je už takmer týždeň nezvestná. Dievča zmizlo minulý piatok po odchode zo školy z kadiaľ mala ísť doktorke. Odvtedy po nej niet ani stopy. Jej telefón je vypnutý a rodine ani blízkym o sebe nepodala žiadnu správu. Otec tvrdí, že predtým nič podobné neurobila.
Barbora bola naposledy videná minulý piatok (21.11.), keď odišla do školy. "Po 1. vyučovacej hodine zo školy odišla so zámienkou, že ide k lekárke. K lekárke ani domov neprišla a odvtedy sa zdržiava na neznámom mieste," informuje košická krajská polícia s tým, že rodine ani blízkym o sebe nepodala žiadnu správu. Po dievčati pátrajú aj dobrovoľníci, zatiaľ, žiaľ, bez výsledku.
Rodina je zúfalá
Zmiznutie 14-ročnej Barborky je pre jej rodinu úplnou záhadou. Jej otec Marián, ktorý pracuje v Rakúsku, je zúfalý a dennodenne prehľadáva okolie. Tvrdí, že dcéra nikdy predtým podobne nezmizla a ich rodina nemala žiadne vážne konflikty, zveril sa pre Nový čas.
Podľa otca bola Barborka bezproblémová, výborne sa učila a chodila na rôzne krúžky. V piatok mala dokonca povolené ísť na narodeninovú oslavu kamarátky, no do pizzerie, kde sa mala stretnúť so spolužiakmi, nakoniec nedorazila. Ráno síce kamarátke odovzdala darček, potom sa však jej stopa stráca. Otec tvrdí, že dcére nič zásadné nezakazovali, len chceli vedieť, kde sa pohybuje. "Nemali sme žiadne vzťahové problémy. Jediné, čo nám Barbarka vyčítala, že jej spolužiaci môžu zostávať vonku dlhšie ako ona. Tento malý rozpor však určite nemohol spôsobiť, že ušla z domu," povedal jej otec.
Prezradil, že pred dvoma týždňami sa rozišla s priateľom, no nevidel u nej žiadne zmeny správania."Pravda je, že často používala mobil, ale to je dnes bežné. Teraz si však doma nechala počítač aj tablet," opisuje zúfalý otec. Rodina sa jej snaží volať na telefón, no ten je vypnutý. Otec je presvedčený, že niektoré kamarátky by mohli vedieť viac, no zatiaľ nič neprezradili. Dcéru úpenlivo prosí, aby sa vrátila domov.
Barbara je vysoká približne 165 centimetrov, má štíhlu postavu a dlhé blond vlasy. Pri odchode do školy mala oblečenú čiernu mikinu, čiernu bundu, čierne nohavice a čierno-biele tenisky.