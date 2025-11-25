Opozícia chce odvolať ministra Ráža: Mimoriadna schôdza po sérii železničných nešťastí bude už v pondelok

BRATISLAVA - Odvolávanie ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) zaradil predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) na pondelok (1. 12.) o 10.00 h. Raši to povedal na utorkovej tlačovej konferencii strany Hlas-SD.
Návrh na odvolanie Ráža iniciovali opoziční poslanci za parlamentný klub Slovensko - Za ľudí. Viac ako 30 podpisov potrebných na zvolanie mimoriadnej schôdze získali od všetkých opozičných strán. Hlavným dôvodom na odvolanie ministra sú podľa opozície železničné nešťastia z posledných týždňov.
Ráž svoju funkciu ponúkol premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ten však jeho ponuku neprijal. Poslancom z klubu Slovensko - Za ľudí však toto gesto nestačí a tvrdia, že mal minister demisiu podať priamo prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.