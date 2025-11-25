Prezident Pellegrini sa pripojil ku kampani Zastavme násilie na ženách

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini sa pripojil k siedmemu ročníku celoslovenskej kampane Zastavme násilie na ženách (Orange the World), ktorá je súčasťou globálnej iniciatívy Organizácie spojených národov. Zameraná je na upozorňovanie, prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a dievčatách. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Tohtoročná kampaň sa koná od utorka (Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách) do 10. decembra (Dňa ľudských práv). Jej hlavným organizátorom na Slovensku je Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC).
Spolu s ministrami, zástupcami diplomatických misií v SR a zástupcami Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie sa Pellegrini zapojil do symbolickej spoločnej fotografie s transparentom Orange the World v Prezidentskej záhrade. Podujatie je súčasťou každoročnej iniciatívy, ktorú KMC organizuje v spolupráci s holandským veľvyslanectvom v SR.
Vizuálny motív kampane
Oranžová farba, ktorá predstavuje vizuálny motív kampane, symbolizuje nádej, optimizmus a svetlejšiu budúcnosť pre ženy a dievčatá na celom svete. Zároveň pripomína, že násilie páchané na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších porušovaní ľudských práv. Aj preto sa v utorok podvečer Prezidentský palác rozžiari oranžovou farbou ako viditeľné gesto solidarity a podpory pre všetky ženy a dievčatá, ktoré potrebujú ochranu, pochopenie a pomoc.