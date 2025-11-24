Slovenský lekár, ktorý spája medicínu, regeneráciu a kvalitnú výživu: Táto forma vitamínov má pre telo veľký zmysel

Návšteva lekára sa zvyčajne spája so zdravotnými problémami a často i s nepríjemnými skúsenosťami. Mnoho ľudí kvôli tomu nadobudlo dojem, že čím zriedkavejšie človek lekára vidí, tým je zdravší. Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Jozef Čajka svojim nadčasovými prístupom k pacientom tento mýtus búra. Viac než len ordinácia MUDr. Jozef Čajka v prvom rade apeluje …
Pravidlá cestnej premávky čaká ZMENA: Chodci získajú väčšiu ochranu, vodičom pribudnú nové povinnosti!
MIMORIADNY ONLINE Posun v mierových snahách pre Ukrajinu: Ženeva prináša návrh, útok na Charkov má obete
Top udalosti týždňa, ktoré medzi Slovákmi rezonovali: Sledujete aktuálne dianie? Otestujte sa v KVÍZE