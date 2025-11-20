Analytici ukázali, kto zaplatí konsolidáciu: Zlíznu si to ľudia v produktívnom veku, najmä tí na začiatku kariéry!

BRATISLAVA – Správa, ktorá mladých začínajúcich ľudí nepoteší a zrejme ani veľmi nemotivuje. Náklady konsolidačného balíčka budú najviac znášať ročníky v produktívnom veku, zvlášť tie na začiatku pracovnej kariéry.
Upozornili na to analytici z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. „Konsolidácia stojí najmä na úpravách v daniach a odvodoch fyzických osôb, preto najväčšiu časť dopadov ponesie ekonomicky aktívna populácia. V prepočte na jeden rok zostávajúceho života vychádza, že dnešné produktívne ročníky prispejú ku konsolidácii približne 152 eur ročne na osobu – v priemere na každý ďalší rok života. Najviac zasiahne tých, ktorí práve vstupujú na trh práce, pričom ich záťaž dosiahne až 200 eur ročne,“ uviedli.
Čo sa týka starších ročníkov, tak analytici uvádzajú, že súčasných starobných dôchodcov zasiahne najmä dočasné zmrazenie 13. dôchodku v rokoch 2026–2028, ako aj generický pokles rozsahu verejných služieb v dôsledku výdavkových úspor a opatrenia v oblasti DPH (najmä zmena základnej sadzby vybraných potravín), čo pre nich predstavuje priemerný dopad okolo 62 eur ročne na osobu počas zvyšku života.
Zato najmladšie a budúce generácie budú v priemere prispievať približne 165 eur ročne na osobu, keďže zvýšené daňovo-odvodové zaťaženie ich ovplyvní počas celej aktívnej časti života. „V porovnaní s ročníkmi, ktoré práve vstupujú na trh práce, je ich priemerný dopad na rok zostávajúceho života nižší, hoci čelia podobným dodatočným platbám. Dôvodom je, že väčšina dodatočných rokov života v porovnaní s ľuďmi, ktorí už sú na trhu práce, pripadá na roky detstva, počas ktorých ich konsolidačný balíček priamo nezasiahne,“ uviedli analytici.
Čo sa týka úspory na výdavkoch štátu, tu platí, že zníženie výdavkov na verejné statky a služby v návrhu rozpočtu sa dotýka rovnomerne všetkých generácií. „Úspory verejných výdavkov sú v modeli priamo úmerne premietnuté do zníženia hodnoty verejných služieb,“ dodali.
Generačné účty ukazujú, ako sa fiškálne rozhodnutia rozkladajú medzi rôzne ročníky narodenia – teda koľko jednotlivé generácie počas zvyšného života prispejú do verejných financií a aké verejné služby či transfery z nich v priemere čerpajú. Uvádzané údaje sú v cenách roka 2026.