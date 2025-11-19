Polícia obvinila 28-ročného vodiča: Muž mal pozitívny test na drogy

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
VRANOV NAD TOPĽOU - Polícia obvinila 28-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Muž viedol osobné auto po Mlynskej ulici vo Vranove nad Topľou, kde ho zastavila a kontrolovala policajná hliadka. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, dychová skúška bola negatívna, no test na prítomnosť iných omamných a psychotropných látok vykázal pozitívny výsledok.
„Vodič sa podrobil odberu krvi a moču, ktoré sú potrebné na následné vypracovanie odborného vyjadrenia. Výsledok znaleckého skúmania potvrdil výsledky drog testu,“ doplnila hovorkyňa s tým, že muž je stíhaný na slobode.