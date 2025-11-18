Úrad Kmeca podáva trestné oznámenie na PS za ohováranie a poškodzovanie mena

BRATISLAVA - Úrad podpredsedu vlády (ÚPPV) SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku podáva trestné oznámenie na opozičné Progresívne Slovensko (PS) za ohováranie, poškodzovanie dobrého mena a šírenie poplašnej správy. Reaguje tak aj na utorkové vyjadrenia opozičného poslanca Jána Hargaša (PS).
Hargaš kritizuje predčasné vyhodnotenie výziev
Hargaš v utorok predstavil ďalšie pochybenie pri dotačných výzvach na výskum a vývoj úradu, ktorým bolo podľa neho ich vyhodnotenie. Zhodnotil, že vyhodnotenia sa udiali skôr, ako boli zazmluvnení hodnotitelia. Úrad podpredsedu vlády pripomenul, že aktuálne prebieha k výzvam audit a jeho výsledky budú známe koncom budúceho týždňa.
archívne video
ÚPPV obhajuje nákup troch áut a úsporu
Opozičný poslanec ďalej kritizoval aj nákup nových áut na úrade v čase konsolidácie. ÚPPV sa ohradil, že za dva roky pôsobenia v súčasnej vláde nakúpil len tri nové vozidlá, pričom nejde o luxusné limuzíny, ale o autá strednej triedy. Zároveň dosiahol úsporu takmer 30 000 eur oproti trhovým cenám a všetky tri autá stáli dokopy 140 000 eur.
V prípade SlovakiaTech Expo nie je podľa ÚPPV pravda, že zaplatil tohtoročné podujatie. Hargaš totiž poukázal na to, že dotáciu na túto konferenciu dostala dcéra poradcu podpredsedu vlády Juraja Miškova. Dcéra Miškova podľa neho podpísala s úradom podpredsedu vlády memorandum o spolupráci, na základe ktorého potom úrad zaplatil celú konferenciu a zabezpečil aj prenájom humanoidného robota z Veľkej Británie.
„Nie je pravda, že ÚPPV zaplatil tohtoročný SlovakiaTech. Prispeli naň desiatky významných slovenských súkromných, ale aj štátnych firiem. Toto podujatie má záštitu takmer všetkých ministerstiev. ÚPPV okrem toho dal financie v rovnakej sume aj na Slovenskú noc výskumníkov, čím podujatie zachránil po tom, ako ho ďalej odmietla financovať EÚ,“ dodal úrad.