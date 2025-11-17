Aj Košické ulice ožívajú spomienkou na Nežnú revolúciu: Študentský pochod kopíruje trasu z roku 1989

KOŠICE - V Košiciach sa zišlo niekoľko stoviek ľudí na pondelkovom Študentskom pochode za slobodu a demokraciu pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. Jeho cieľom je podľa organizátorov pripomenúť si hodnoty Novembra ’89 v kontexte dnešnej občianskej spoločnosti.
Podujatie zorganizovali študentské spolky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl. Deklarovali, že ide o apolitickú občiansku iniciatívu, ktorá nie je prepojená na žiadnu politickú stranu ani hnutie.
Študentka Lekárskej fakulty UPJŠ a predsedníčka Spolku medikov mesta Košice Daniella Jenčová uviedla, že ide o prvý takýto pochod v Košiciach od roku 1989. „Aj keď máme názory na rôzne veci rozdielne, v jednom sa všetci spájame, a to sú hodnoty, ktoré chceme ďalej zachovávať a brániť - sloboda a demokracia,“ povedala s tým, že si chcú pripomenúť aj Deň študentstva. „Symbolika tohto dňa je pre nás študentov, ako veľkej komunity na Slovensku, veľmi dôležitá. Vážime a cítime si hodnoty, ktoré pre nás dosiahli naši predkovia v rokoch 1939 a 1989,“ uviedla s tým, že oslava 17. novembra je v kontexte budúcnosti krajiny veľmi dôležitá.
Mladí chcú chrániť odkaz 17. novembra
Zástupca študentov TUKE Adam Bajus dodal, že pochod je aj reakciou na zrušenie dňa pracovného pokoja, čo podľa neho vysiela zlý signál. „Zachovali sme dni pracovného pokoja na sviatky, ktoré sú menej významné. Myslím si, že Deň boja za slobodu a demokraciu, a zároveň Deň študentstva, sú veľmi podstatné,“ dodal. Študenti UVLF si aj v uplynulých rokoch pripomínali uvedené sviatky spomienkovými podujatiami. Ako za nich uviedla Lea Domská, k tomuto pochodu sa pripojili, pretože cítia potrebu chrániť slobodu a demokraciu aj v dnešnej spoločnosti. Organizátori zdôraznili, že i po 36 rokoch zostávajú princípy slobody, pravdy a férovosti základom, o ktorý sa môže spoločnosť opierať.
Trasa pochodu vychádza z pôvodnej študentskej trasy z roku 1989. Začínala sa pred TUKE na Letnej ulici a vedie cez Komenského ulicu, Námestie Maratónu mieru, Moyzesovu a Hlavnú ulicu, pričom má končiť pri Dolnej bráne, kde je o 18.00 h naplánované občianske zhromaždenie s názvom 17. november - Sloboda nie je samozrejmosť. Deň boja za slobodu a demokraciu sa na Slovensku slávi od roku 2001. Odkazuje na Nežnú revolúciu. Zrušenie dňa pracovného pokoja počas tohto sviatku bolo súčasťou konsolidačného balíka opatrení.