Polícia pátra po zlodejoch z drogérie: Na sociálnej sieti zverejnila ich fotografie

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj, Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Bratislavská polícia objasňuje krádež v drogérii, ku ktorej došlo začiatkom novembra popoludní v jednej z predajní v obchodnom centre na ulici Cesta na Senec. Informuje o tom na sociálnej sieti, kde zároveň zverejnila fotografie neznámych páchateľov.
„Neznámi páchatelia, dvaja muži a jedna žena, odcudzili z predajnej plochy rôzny drogériový tovar,“ približuje polícia. V tejto súvislosti sa obracia s prosbou o pomoc na verejnosť. Akékoľvek informácie k totožnosti osôb, k ich súčasnému pohybu alebo pobytu, je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.