Nekompromisný politológ: Rázny koniec Kmeca je ponížením Hlasu v priamom prenose, prezidentovi nezávidím!

BRATISLAVA - Koniec pracovného týždňa bol pre koalíciu pomerne búrlivý a veľké finále po kriedových revolúciách či dianí v Poprade vybublalo až v (pomerne nečakaný) koniec podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca za Hlas-SD. Premiér Robert Fico (Smer-SSD) totiž po podozreniach v inovačných dotáciách avizoval, že prezidentovi navrhne jeho odvolanie. Politológ to číta jasne.
archívne video
Hlas nemá veľa možností, v každej stratí popularitu
Na otázky Topiek reagoval politológ Juraj Marušiak. Podľa neho je to určite poníženie koaličného partnera. "Hlas má teraz jedinú možnosť - prehltnúť horkú pilulku alebo odísť z koalície. To by však tejto strane nepomohlo a najmä nie za okolností, že dôvodom je korupčný škandál člena jej predsedníctva. Hlas bol zjavne postavený pred hotový fakt, ešte ráno predseda strany Matúš Šutaj Eštok sa vyjadroval ku kauze inak. Fico v podstate opakuje svoju taktiku z minulosti, keď nespokojnosť so svojou vládou presúval na plecia koaličných partnerov. Podobným spôsobom postupoval aj v prípade bývalej ministerky Zuzany Dolínkovej (exministerka zdravotníctva za Hlas-SD, pozn. red.), pričom nastoľoval otázku, či vôbec Hlas má kandidáta na jej miesto," uviedol Marušiak.
Ten si zaspomínal aj na to, že v minulosti Fico takýmto spôsobom postupoval voči SNS. V krátkom čase tak vraj ide o už druhé poníženie Hlasu. "Pretože Ficovo zdanlivé gesto podpory ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (teda predsedu Hlasu), keď mu (vzdelaním právnikovi) ponúkol právnu pomoc od strany Smer a takisto "posilnenie" rezortu vnútra personálnymi kapacitami svojej strany, sa nedá chápať inak ako vyjadrenie nespokojnosti a spochybnenie kompetencie koaličného partnera viesť zverené ministerstvo," nazdáva sa Marušiak.
Prezident v úzkych
Týmto gestom, okrem iného, podľa neho dostáva do nezávideniahodnej situácie aj prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý musí odvolať svojho spolustraníka bez toho, aby na to existoval širší súhlas v koalícii.
Fico chce podľa odborníka zrejme aj týmto neutralizovať nespokojnosť s vládou, klesajúce preferencie všetkých koaličných strán, už teraz aj vrátane Smeru a komunikačné nezvládnutie kauzy popradského gymnázia. "Navyše, bez ohľadu na to, či budú voľby v riadnom termíne alebo nie, koncom septembra uplynul prvý polčas vládnutia Smeru. Hlas je Smer síce stále dôležitý koaličný partner, ale s ohľadom na blížiace sa voľby aj konkurentom o podobný okruh voličov. Odchod veľkej časti voličov Smeru do Republiky kompenzuje tlakom na Hlas, pretože práve tam vidí ešte dostupný zdroj voličov," nazdáva sa.
Demisia do rúk šéfa strany?
Asi hodinu po Ficovom statuse a pláne navrhnúť prezidentovi odchod Kmeca z vlády zareagoval aj šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok, podľa ktorého mu Kmec ponúkol demisiu už skôr, čo vyvolalo mnohé otázky. Demisia sa totiž dáva do rúk prezidenta a nie do rúk predsedu strany. "Dnes mi Peter Kmec ponúkol svoju demisiu a ja som ju prijal. Aj keď sa mi neprijímala ľahko," napísal Šutaj Eštok.
Ani tu si Marušiak neodpustil komentár. "Predseda Hlasu sa zjavne snaží zachrániť situáciu, keď dodatočne tvrdil, že mu Peter Kmec demisiu ponúkol a mali ju oznámiť na ďalší deň. Hlas celú kauzu komunikačne nezvládol, podobne ako predtým v súvislosti s prípadom čurillovcov," zhodnotil na záver.