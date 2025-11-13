Krádež v hoteli v Štrbe! Polícia obvinila štvoricu mužov

ŠTRBA - Polícia obvinila štyroch mužov z krádeže, vykradli jeden z hotelov v obci Štrba pod Tatrami. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že obvinení sú štyria muži z okresu Spišská Nová Ves vo veku 28, 45, 48 a 49 rokov.
Vzali trezor
„V obci Štrba na jednom z hotelov vypáčili pootvorené okno na kancelárii a vošli do objektu. Vzali trezor, v ktorom bola finančná hotovosť viac ako 1000 eur, bankomatové aj tankovacie karty, kľúče od apartmánov, darčekové poukazy i zlaté šperky. Na osobnom aute, na ktorom prišli, z miesta aj odišli a ‚úlovok‘ si neskôr rozdelili,“ uviedla Ligdayová. Krádežou vznikla spoločnosti škoda vo výške približne 2200 eur a poškodením majetku ďalších 50 eur.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade mužov obvinil z trestného činu krádeže. Skutok spáchali formou spolupáchateľstva. Hovorkyňa dodala, že 28-ročný muž sa protiprávneho konania dopustil aj napriek tomu, že už bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený za obdobné konanie.