Slovensko má záujem o prehĺbenie ekonomických vzťahov s Monakom, uviedol Blanár

Juraj Blanár a monacká ministerka zahraničných vecí a spolupráce Isabelle Berro-Amadeiová.
Juraj Blanár a monacká ministerka zahraničných vecí a spolupráce Isabelle Berro-Amadeiová. (Zdroj: X)
TASR

BRATISLAVA/MONTE CARLO - Slovensko má záujem o prehĺbenie ekonomických vzťahov s Monakom a hospodárska spolupráca má veľký potenciál rastu, vyhlásil v stredu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) počas návštevy Monackého kniežatstva. Ako perspektívne oblasti pre slovenské investície vníma predovšetkým digitálnu transformáciu a umelú inteligenciu. Možnosti sú podľa neho aj v cestovnom ruchu, gastronómii, nehnuteľnostiach či finančných službách. Informovali o tom z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Blanár stretol monackú ministerku zahraničia

V rámci oficiálnej pracovnej návštevy absolvoval Blanár bilaterálne rokovanie s monackou ministerkou zahraničných vecí a spolupráce Isabelle Berro-Amadeiovou. Obaja na stretnutí vyzdvihli oživenie vzájomných vzťahov a zhodli sa na potrebe prehĺbenia ekonomických väzieb.

Diskusia o posilnení ekonomických väzieb

„Slovensko a Monako majú množstvo spoločných postojov a teší ma, že vzťahy medzi našimi krajinami v poslednom období výrazne ožili na viacerých úrovniach,“ povedal Blanár, pričom spomenul obnovenie činnosti Honorárneho konzulátu SR v Monaku v apríli 2025 a tiež októbrovú návštevu predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho. Zároveň je presvedčený, že k posilneniu bilaterálnych vzťahov výrazne prispeje aj jeho rokovanie so šéfkou monackej diplomacie, ktorú pozval na oficiálnu návštevu Slovenska.

archívne video

Juraj Blanár sa vyjadril k incidentu s dronmi, ktoré dopadli na poľské územie (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Naším záujmom je pracovať na prehĺbení ekonomických vzťahov, čoho príkladom je i dnešné (stredajšie) slovensko-monacké podnikateľské fórum, ktoré som v Monaku otvoril,“ priblížil slovenský minister.

Šéf slovenskej diplomacie vyzdvihol investíciu monackej firmy Megaplast, ktorá na Slovensku v roku 2016 vytvorila viac ako 250 pracovných miest. SR podľa jeho slov ponúka investorom prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) priaznivé podmienky, o ktoré monackí podnikatelia prejavujú záujem.

Otvorili tému umenia a kultúry ako nástroja partnerstva

Ministri na rokovaní otvorili otázku možnej spolupráce v oblasti kultúry, ktorá je podľa Blanára účinným nástrojom na posilnenie partnerstva. „Dôkazom je nedávna prezentácia knihy a dokumentárneho filmu Zem od slovenského fotografa Filipa Kuliseva, ktorej krst sa uskutočnil v Monaku pod záštitou monackého kniežaťa Alberta II.,“ uviedol. Slovensko je pripravené v tomto smere ponúknuť aj ďalších špičkových umelcov, napríklad v oblasti vážnej hudby.

Rokovanie o Blízkom východe a vojne na Ukrajine

Blanár s Berro-Amadeiovou rokoval aj o aktuálnych medzinárodných témach vrátane situácie na Blízkom východe a vojny na Ukrajine. Zhodli sa, že v čase rastúceho geopolitického napätia je dodržiavanie medzinárodného práva to najsilnejšie, čo majú menšie štáty ako Slovensko a Monako k dispozícii na ochranu svojich záujmov. SR je podľa Blanára pripravená úzko spolupracovať s Monakom počas jeho nadchádzajúceho predsedníctva vo Výbore ministrov Rady Európy na obdobie máj - november 2026.

Slovensko a Monako majú podľa slov ministra rovnaké postoje k prebiehajúcim konfliktom v Európe a na Blízkom východe. „Máme rovnaký názor, a to že je potrebné pokračovať v dialógu, ktorý začala administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa. A tiež si myslíme, že čo i len krehké prímerie v Pásme Gazy je prísľubom do budúcnosti, že sa situácia civilistov, ktorí boli vystavení obrovskej humanitárnej kríze, konečne zlepší,“ dodal.

Blanár počas návštevy rokoval tiež s generálnym tajomníkom pre spravodlivosť a riaditeľom justičných služieb Monaka Samuelom Vueltom Simonom. Partneri ocenili komunikáciu príslušných orgánov oboch krajín v oblasti medzištátnych adopcií detí. Slovenský minister sa stretol aj s predsedom Monackej hospodárskej rady Guillaumom Rosem a predsedom Asociácie honorárnych konzulov v Monaku Marcom Lecourtom.

