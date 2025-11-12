Slovensko má záujem o prehĺbenie ekonomických vzťahov s Monakom, uviedol Blanár

BRATISLAVA/MONTE CARLO - Slovensko má záujem o prehĺbenie ekonomických vzťahov s Monakom a hospodárska spolupráca má veľký potenciál rastu, vyhlásil v stredu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) počas návštevy Monackého kniežatstva. Ako perspektívne oblasti pre slovenské investície vníma predovšetkým digitálnu transformáciu a umelú inteligenciu. Možnosti sú podľa neho aj v cestovnom ruchu, gastronómii, nehnuteľnostiach či finančných službách. Informovali o tom z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Blanár stretol monackú ministerku zahraničia
V rámci oficiálnej pracovnej návštevy absolvoval Blanár bilaterálne rokovanie s monackou ministerkou zahraničných vecí a spolupráce Isabelle Berro-Amadeiovou. Obaja na stretnutí vyzdvihli oživenie vzájomných vzťahov a zhodli sa na potrebe prehĺbenia ekonomických väzieb.
Diskusia o posilnení ekonomických väzieb
„Slovensko a Monako majú množstvo spoločných postojov a teší ma, že vzťahy medzi našimi krajinami v poslednom období výrazne ožili na viacerých úrovniach,“ povedal Blanár, pričom spomenul obnovenie činnosti Honorárneho konzulátu SR v Monaku v apríli 2025 a tiež októbrovú návštevu predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho. Zároveň je presvedčený, že k posilneniu bilaterálnych vzťahov výrazne prispeje aj jeho rokovanie so šéfkou monackej diplomacie, ktorú pozval na oficiálnu návštevu Slovenska.
archívne video
„Naším záujmom je pracovať na prehĺbení ekonomických vzťahov, čoho príkladom je i dnešné (stredajšie) slovensko-monacké podnikateľské fórum, ktoré som v Monaku otvoril,“ priblížil slovenský minister.
Šéf slovenskej diplomacie vyzdvihol investíciu monackej firmy Megaplast, ktorá na Slovensku v roku 2016 vytvorila viac ako 250 pracovných miest. SR podľa jeho slov ponúka investorom prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) priaznivé podmienky, o ktoré monackí podnikatelia prejavujú záujem.
Otvorili tému umenia a kultúry ako nástroja partnerstva
Ministri na rokovaní otvorili otázku možnej spolupráce v oblasti kultúry, ktorá je podľa Blanára účinným nástrojom na posilnenie partnerstva. „Dôkazom je nedávna prezentácia knihy a dokumentárneho filmu Zem od slovenského fotografa Filipa Kuliseva, ktorej krst sa uskutočnil v Monaku pod záštitou monackého kniežaťa Alberta II.,“ uviedol. Slovensko je pripravené v tomto smere ponúknuť aj ďalších špičkových umelcov, napríklad v oblasti vážnej hudby.
Rokovanie o Blízkom východe a vojne na Ukrajine
Blanár s Berro-Amadeiovou rokoval aj o aktuálnych medzinárodných témach vrátane situácie na Blízkom východe a vojny na Ukrajine. Zhodli sa, že v čase rastúceho geopolitického napätia je dodržiavanie medzinárodného práva to najsilnejšie, čo majú menšie štáty ako Slovensko a Monako k dispozícii na ochranu svojich záujmov. SR je podľa Blanára pripravená úzko spolupracovať s Monakom počas jeho nadchádzajúceho predsedníctva vo Výbore ministrov Rady Európy na obdobie máj - november 2026.
Slovensko a Monako majú podľa slov ministra rovnaké postoje k prebiehajúcim konfliktom v Európe a na Blízkom východe. „Máme rovnaký názor, a to že je potrebné pokračovať v dialógu, ktorý začala administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa. A tiež si myslíme, že čo i len krehké prímerie v Pásme Gazy je prísľubom do budúcnosti, že sa situácia civilistov, ktorí boli vystavení obrovskej humanitárnej kríze, konečne zlepší,“ dodal.
Blanár počas návštevy rokoval tiež s generálnym tajomníkom pre spravodlivosť a riaditeľom justičných služieb Monaka Samuelom Vueltom Simonom. Partneri ocenili komunikáciu príslušných orgánov oboch krajín v oblasti medzištátnych adopcií detí. Slovenský minister sa stretol aj s predsedom Monackej hospodárskej rady Guillaumom Rosem a predsedom Asociácie honorárnych konzulov v Monaku Marcom Lecourtom.